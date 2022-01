L'Emprise du vice : Alyssa Milano évoque ces scènes intimes qui l'ont mise mal à l'aise

Dans "L'Emprise du vice", Alyssa Milano et l'acteur Sam Page ont une relation intime au milieu d'une enquête policière. La comédienne a eu du mal à tourner ces scènes romantiques en pleine pandémie.

Le succès de L'Emprise du vice

Depuis le 13 janvier Netflix propose à ses abonnés le film L'Emprise du vice. Un thriller porté par Alyssa Milano qui joue une romancière spécialisée dans la criminologie et qui décide d'enquêter sur le meurtre de sa sœur. Cette dernière, qui était une institutrice bien sous tous rapports, avait en réalité un secret, une double vie de camgirl qu'elle avait caché à sa sœur.

L'Emprise du vice ©Netflix

L'Emprise du vice n'est clairement pas un grand film, beaucoup l'ont même trouvé très moyen, mais il n'empêche que le succès est là. En quelques jours des millions d'heures de visionnage ont été recensées pour en faire déjà un gros carton de Netflix.

Des scènes gênantes pour Alyssa Milano

Malgré son titre plutôt évocateur, on ne peut pas dire que L'Emprise du vice propose des scènes très osées. Si Alyssa Milano va bien jusqu'à enfiler une combinaison SM en latex, du reste, ce n'est qu'un petit bisou par ci, et un câlin par là avec son partenaire de jeu Sam Page. Pour autant, ces fameuses scènes ont été assez difficiles à jouer pour la comédienne. C'est ce qu'elle a révélé lors d'une interview donnée sur la chaîne Youtube Pay or Wait.

Dedans, elle explique que la grosse problématique pour elle est que le film a été tourné en pleine pandémie et que des mesures sanitaires étaient forcément appliqués avec notamment le port du masque. Ainsi, il était bien plus difficile pour elle de créer un lien avec son partenaire avant de se lancer dans des étreintes chaleureuses et qu'un certain malaise se faisait donc ressentir.

C'était assez gênant parce que, comme le film a été tournée pendant la pandémie, on avait tout un tas de protections. D'habitude il est possible de créer une connexion avec son partenaire et de bien préparer les scènes d'amour. On a pu répéter mais avec tout un équipement sur soi. Donc c'était vraiment difficile d'avoir cette connexion.

Cependant, la comédienne estime que cette gêne a finalement pu aider à l'évolution de leurs personnages. Dans le film, Grace et Ed débutent leur histoire d'amour. Ils vont apprendre à se connaître au fil du long-métrage, tout comme ce fut le cas pour Alyssa Milano et Sam Page. Un mal pour un bien donc puisque l'actrice retient au final le positif de ce tournage. L'Emprise du vice est disponible sur Netflix.