L'Emprise du vice sur Netflix : c'est quoi ce polar avec Alyssa Milano ?

Dans "L'Emprise du vice" sur Netflix, Alyssa Milano joue une auteure de polars qui décide d'enquêter sur l'assassinat de sa sœur après avoir découvert qu'elle menait une double vie. Un film à découvrir sur la plateforme de streaming le 13 janvier.

L'Emprise du vice, du roman au film

L'Emprise du vice est l'adaptation du roman de Nora Roberts. Réalisé par Monika Mitchell, habituée à alterner entre des téléfilms de Noël et des thrillers, le film met en scène Grace Miller (Alyssa Milano) une auteure de polars. Un jour, la fiction qu'elle raconte dans ses livres va malheureusement pour elle devenir réalité lorsque sa sœur est assassinée. C'est à ce moment-là qu'elle va apprendre que cette dernière menait une double vie. En effet, cette enseignante bien sous tous rapports se mettait en scène dans des vidéos érotiques et avait plusieurs clients. Suite à cette révélation, Grace Miller décide de participer à l'enquête pour trouver le tueur. Plusieurs suspects vont se dévoiler au fur et à mesure et Grace découvrira ainsi les nombreux secrets de sa sœur.

L'Emprise du vice ©Netflix

Alyssa Milano sur Netflix

Proposé par Netflix, L'Emprise du vice se présente comme un polar classique avec une enquête qui mènera vers différentes pistes. Si l'originalité n'est pas vraiment ce qui pourrait caractériser le film, il pourrait surtout intéresser les spectateurs pour la présence d'Alyssa Milano. La comédienne a commencé sa carrière lorsqu'elle était adolescente. Dans Madame est servie (1984-1992), elle jouait la fille de Tony Danza. Elle interpréta également la fille d'Arnold Schwarzenegger dans Commando (1985) avant de se bastonner dans la terrible adaptation du jeu vidéo Double Dragon (1994).

Phoebe (Alyssa Milano) - Charmed ©The CW

Mais c'est évidemment à la fin des années 1990 que la comédienne est véritablement révélée au grand public avec Charmed (1998-2006). Durant sept saisons elle sera Phoebe, l'une des trois sœurs sorcières Halliwell. Bien qu'elle soit toujours restée active comme actrice ou productrice, elle n'a pas eu un autre rôle aussi marquant que dans la série.

Quand voir L'Emprise du vice ?

Les fans de Charmed et d'Alyssa Milano pourront donc la retrouver sur Netflix à partir du 13 janvier dans L'Emprise du vice. Le casting du film est complété par les présences de Sam Page, Emilie Ullerup ou encore David Lewis. La comédienne a par ailleurs partagé sur Instagram quelques images des coulisses :