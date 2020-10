Les Aventures de Tintin, Le Secret de La Licorne sur Netflix : saviez-vous qu’Hergé apparaît dans le film ?

Netflix propose actuellement "Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne" dans son catalogue. Parmi les personnages du film, animés en performance capture, l’un d’entre eux est basé sur le célèbre créateur de Tintin, Hergé lui-même.

Spielberg s’attaque à Hergé

Après de multiples adaptations de l'œuvre d'Hergé, notamment en dessin animé, Steven Spielberg donne de nouveau vie à Tintin en 2011 avec Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, dans lequel les personnages sont cette fois présentés en performance capture. L’histoire est un condensé de trois des bandes dessinées de l'auteur belge centrées sur le reporter à la houppette : Le Crabe aux Pinces d’Or, Le Secret de La Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge.

Lorsque Tintin, jeune reporter toujours accompagné de son fidèle chien, Milou, débusque dans une brocante la maquette d’un bateau appelé La Licorne, il est abordé par le mystérieux Ivan Ivanovitch Sakharine, qui insiste pour la lui racheter. Si Tintin refuse de céder le bateau, il lui est plus tard dérobé lorsque son appartement est cambriolé. Le jeune reporter découvre alors un message secret tombé du bateau avant d’avoir été dérobé. Tintin va alors se retrouver embarqué dans une aventure qui va le conduire aux quatre coins du monde, et va l’amener à rencontrer le capitaine Haddock, dont l’ancêtre pourrait bien avoir dissimulé un trésor lié à La Licorne…

Si c’est Steven Spielberg qui a réalisé Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, le réalisateur a développé le projet avec Peter Jackson, lui aussi grand fan de l’œuvre d’Hergé. C’est Jamie Bell qui joue le célèbre reporter, tandis que le capitaine Haddock y est incarné par Andy Serkis. Face à eux, le redoutable Sakharine est campé par Daniel Craig, tandis que le fameux duo comique britannique Simon Pegg-Nick Frost interprète Dupond et Dupont.

Steven Spielberg doit son admiration pour Tintin à Indiana Jones

Il a fallu du temps à Steven Spielberg pour adapter Tintin au cinéma. À l’origine, le réalisateur américain ne connaissait pas le héros crée par Hergé jusqu’à la sortie des Aventuriers de l’Arche perdue, en 1981, lorsqu’un journaliste a comparé le premier Indiana Jones aux aventures du reporter à la houppette. Le réalisateur s’est alors procuré les albums de Tintin, et en est devenu fan. Selon l’auteur de Tintin : The Complete Companion, Michael Farr, Hergé lui-même « pensait que Spielberg était la seule personne qui pourrait faire justice à Tintin. »

Mais s’il a acheté les droits de la BD dès 1984, d’autres projets ainsi que des scénarios peu convaincants ont retardé Spielberg pendant de nombreuses années. Et alors qu’il hésitait sur la façon de faire le film, pensant peut-être offrir à la BD une nouvelle adaptation en live action, Spielberg s’est finalement laissé convaincre par Peter Jackson que la meilleure manière de rendre hommage à l’ouvre d’Hergé serait de faire le long-métrage en performance capture.

Le vendeur de La Licorne est inspiré d'Hergé

Après des années de tergiversations, Steven Spielberg s’est donc lancé dans l’adaptation des aventures du jeune reporter avec l’aide de Peter Jackson. Les deux hommes étant de grands fans de l’œuvre d’Hergé, ils ont tenu à rendre hommage à l’auteur dans Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne. Et la performance capture leur a donné l’occasion de le faire.

L’un des personnages que l’on peut voir dans le film est ainsi basé sur Georges Remi, alias Hergé. Et c’est même le premier à y apparaître. En plus de le montrer en premier, Spielberg a fait un joli clin d’œil à l’auteur puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de l’artiste qui dessine le portrait de Tintin au cœur de la brocante dans laquelle l’histoire du Secret de La Licorne commence. Poussant le clin d’œil encore plus loin, la première réplique de l’artiste est la question qu’il pose au jeune reporter avec un léger accent belge: «Je dois dire que votre visage m’est familier, je vous ai déjà dessiné ? ». Une belle façon de commencer le film en rendant hommage à Hergé et l’univers qu’il a crée.