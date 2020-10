Les Liens maudits : c'est quoi ce thriller horrifique qui cartonne sur Netflix ?

"Les Liens maudits", réalisé par Domenico Emanuele De Feudis, est le dernier film d'horreur à faire sensation sur Netflix. Il y est question de famille, d'Italie et de malédiction .

Les Liens maudits : c'est quoi ce film ?

Les Liens maudits est un film d'horreur réalisé par Domenico Emanuele de Feudis.

On y suit le destin sombre de Francesco (Riccardo Scamarcio) qui retourne en Italie, son pays d’origine, après des années d’absence. Il y vient pour présenter à sa famille sa fiancée Emma (Mía Maestro) et leur fille de dix ans, Sofia (Giulia Patrignani). Ce retour dans la maison de son enfance dans la région des Pouilles rend Francesco particulièrement nerveux. Sa fille Sofia, elle, est au contraire vraiment heureuse de pouvoir passer ses vacances auprès de ses proches éloignés. Ce qu'ils ignorent, c'est qu’une malédiction plane sur la région. Des événements étranges vont peu à peu se produire jusqu'à la disparition pure et simple de la fillette. Quel est donc ce mystère qui entoure le village ?

Le casting est complété par Mariella Lo Sardo, Raffaella D'Avella, Federica Rosellini, Sebastiano Filocamo.

Le long-métrage italien est disponible depuis quelques jours sur Netflix et fait déjà beaucoup parler de lui. Les amateurs de films d’horreur devraient pouvoir trouver leur compte dans ce film qui lorgne du côté de L'Exorciste et de L'Exorcisme d'Emily Rose. Il y a de la malédiction dans l'air et quelques scènes très réussies qui risquent d'en faire frissonner plus d'un. En ce début de mois d'octobre, Halloween n'est jamais très loin. La peur non plus.

"Je te connais, toi !"

On pourrait croire que ce film à petit budget aurait pu bâcler son casting, mais il n'en est rien, bien au contraire. Si le rythme un peu lent du film pourra gêner certains habitués à l'angoisse sous adrénaline, difficile de lui reprocher son casting sans fausses notes.

Dans le rôle de Francesco, nous retrouvons le très convoité Riccardo Scamarcio. L'acteur italien est en plein boom. On a pu dernièrement le voir notamment dans Les Traducteurs, Sylvio et les autres et Le Témoin Invisible. Scamarcio s'importe même aux États-Unis avec des rôles dans les superproductions À vif et John Wick 2. Il est également apparu dans un autre film produit par Netflix dont il tenait la vedette, L'homme sans pitié. Il y incarnait un mafieux dans l'Italie des années 80.

Sa fiancée à l'écran, Mia Maestro, peut également se vanter d'avoir une très belle carrière à Hollywood. L'actrice argentine est apparue dans les série Alias, The Strain, FBI : Duo très spécial, Person of Interest et dernièrement Mayans MC. Au cinéma, elle était au casting de Savages, Carnets de voyages, mais aussi des deux derniers chapitres de la saga Twilight.



La très jeune Giulia Patrignani s'est fait les dents dans la série Killing Eve. Quant à sa grand-mère, Mariella Lo Sardo, nous avons pu l'apercevoir dans The Music Of Silence.

Du côté de la réalisation, nous assistons aux premiers pas de Domenico Emanuele de Feudis à la tête d'un long-métrage. Le réalisateur n'en est pas pour autant un débutant puisqu'il a été assistant réalisateur de plusieurs films de Paolo Sorrentino, dont La Grande Bellezza et Silvio et les Autres. Autant dire qu'il a de l'expérience en ayant passé autant de temps aux côtés d'un des maîtres italiens de notre époque.

Les Liens maudits est disponible en streaming sur Netflix.