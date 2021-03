Les Mitchell contre les machines : un trailer déjanté pour la comédie d'action Netflix

Les géniaux Chris Miller et Phil Lord présentent leur nouvelle production animée, "Les Mitchell contre les machines". La plateforme Netflix a récupéré les droits de cette comédie d'action qui s'annonce délirante. Découvrez la bande-annonce avec un Furby géant à l'intérieur.

Les Mitchell contre les machines : une production Chris Miller/Phil Lord

Depuis que la crise sanitaire a commencé, les plateformes se régalent à sortir le chéquier pour acquérir des titres qui ne peuvent pas sortir dans les salles. Netflix a déjà procédé ainsi plusieurs fois et continue de le faire. C'est ainsi que le long-métrage d'animation Les Mitchell contre les machines termine dans la besace de la firme américaine. Cette production de Chris Miller et Phil Lord était portée par Sony à l'origine et devait se titrer Déconnectés. Il se dit qu'un chèque de plus de 100 millions de dollars aurait été signé afin que Netflix s'empare des droits. Le film ne pourrait toujours pas sortir dans les salles si ça n'avait pas été le cas et il sera finalement visible à partir du 30 avril prochain. À un mois de sa mise en ligne, une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée.

S'ils sont très forts quand ils sont à la tête de leurs propres œuvres, Lord et Miller savent aussi soutenir des projets prometteurs. Les Mitchell contre les machines est une réalisation de Michael Rianda et Jeff Rowe. On y découvrira en action une famille haute en couleur confrontée à un événement exceptionnel. La fille, Katie, est du genre rêveuse, quand le fiston, Aaron, est une pile électrique. Les parents, Rick et Linda, embarquent leurs enfants et le chien Monchi dans un road-trip qui doit renforcer leurs liens. Le voyage ne va vraiment pas se passer comme prévu quand tous les appareils électroniques vont se rebeller contre les humains. Les Mitchell s'auto-désignent pour sauver le monde, en compagnie de deux robots n'ayant pas vacillé du mauvais côté.

Les Mitchell contre les machines ©Netflix

Une famille dysfonctionnelle face à des machines rebelles

La famille Mitchell se présente à nous dans une bande-annonce diablement efficace. Mélange entre scènes d'action et humour, le film promet un bon moment aux petits comme aux grands. On décèle le potentiel pour satisfaire les différentes générations avec ce clan qui se sait dysfonctionnel. Guère besoin d'en voir plus que nous sommes en présence de personnages déjantés et que cette famille a de grandes chances de ne pas ressembler à la vôtre. Il sera question de la gestion d'une cellule familiale, avec tout ce que cela implique, ainsi que de notre dépendance aux objets électroniques. Des sujets assez universels pour parler à un public divers et varié. Pour ceux qui verront le film en version originale, ils pourront profiter des voix d'Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric André, Olivia Colman et Fred Armisen.