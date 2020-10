Les Noces Funèbres sur Netflix : c'est quoi l'animation en stop-motion ?

Tim Burton est un cinéaste très apprécié de la communauté cinéphile. Lui qui a réalisé de nombreuses œuvres emblématiques demeure un cinéaste intemporel et définitivement culte. Parmi ses innombrables chef d’œuvres, il y a bien évidemment "Les Noces Funèbres".

Les Noces Funèbres : un classique de l’animation

En 2005, Tim Burton est de retour à un genre qu’il affectionne particulièrement : l’animation. Aidé par le cinéaste Mike Johnson, le réalisateur d'Edward aux mains d’argent signe Les Noces Funèbres. Nommé à l’Oscar du Meilleur film d’animation, Les Noces Funèbres est un véritable classique dans la filmographie de l’artiste. Avec plus de 118 millions de dollars de recettes, le film ne demeure pas son plus gros succès au box-office, mais a été chaudement accueilli par les critiques.

Les Noces Funèbres raconte le destin de Victor dans un petit village de l’Europe de l’Est au XIXe siècle. Le jeune homme découvre un chemin pour aller dans le monde de l’au-delà. Il tombe sans le vouloir sur le cadavre de Victoria, une jeune mariée, pour qui il s’éprend d’un amour inconditionnel. Tim Burton utilise donc l’animation pour raconter cette histoire d’amour pas comme les autres. Côté casting vocal, le cinéaste s’entoure de ses fidèles avec notamment Johnny Depp (qui signe ici sa première incursion dans l’univers de l’animation) et Helena Bonham Carter.

Le stop-motion

La grande force du film Les Noces Funèbres réside évidemment dans son animation si particulière. Les critiques n’ont pas manqué de saluer le travail incomparable du cinéaste. Une véritable vision technique et artistique se dégage du long-métrage. Tim Burton a décidé de remettre au goût du jour une ancienne technique cinématographique : le stop-motion. Cet art singulier, propre au cinéma d’animation repose sur l’utilisation de décors rigides, de marionnettes, et de véritables costumes. Un travail minutieux qui incombe de photographier chaque image, chaque scène, chaque mouvement. Image par image, le mouvement est ensuite créé au montage, en mettant les photographies les unes après les autres, ou comment créer du mouvement à partir d’éléments immobiles.

Le stop-motion a été inventé en 1908 par Emile Cohl, le réalisateur du court-métrage Les Allumettes Animées. Quelques années plus tard, c’est l’artiste Willis O’Brien qui a popularisé cette technique sur des films comme King Kong et Le Monde Perdu.

Tim Burton et l’utilisation du stop-motion

Ainsi, pour donner vie au film Les Noces Funèbres, Tim Burton a décidé d’utiliser la technique du stop-motion. Une méthode qu’il avait déjà expérimentée à travers L’Etrange Noël de Mr Jack. Lorsque ce dernier est sorti en 1993, Tim Burton et le réalisateur Henry Selick ont surpris tout le monde avec ce retour du stop-motion. D’ailleurs, selon le co-réalisateur de Les Noces Funèbres, Mike Johnson :

Tim Burton a donné une seconde vie au stop-motion. L'Etrange Noël de M. Jack a révélé au grand public les charmes si particuliers de cette forme d'expression que l'ordinateur ne saurait émuler. On doit à l'intérêt et à la passion de Tim de pouvoir lancer aujourd'hui ces projets de grande ampleur.

Un véritable travail d’orfèvre accompagné de la création de superbes marionnettes par les artistes Ian Mackinnon et Peter Saunders. Ils ont fabriqué les personnages à partir d’armatures métalliques, permettant de garantir une meilleure stabilité. Ils ont également inventé un mécanisme permettant d’offrir davantage d’expressions et de mouvements sur les visages. Pour couronner le tout, Les Noces Funèbres offre des décors révolutionnaires comme le racontait à l’époque Nathan Lowry, le directeur artistique :

C'est une production épique avec des structures qui s'élèvent parfois jusqu'à 5 mètres et atteignent 8 à 10 mètres de profondeur. Il a fallu bâtir une masse phénoménale de ces décors - sans doute le double ou le triple d'une production animée classique.

Ainsi, Les Noces Funèbres est une œuvre réputée pour ce travail incroyable sur l’animation et ce désir presque inédit de ramener le stop-motion sur le devant de la scène. D’autres œuvres dans le milieu de l’animation ont expérimenté le stop-motion comme Coraline, Wallace et Gromit ou encore le récent L’Île aux chiens. Des œuvres à l’esthétique renversante que l'on conseille de voir et revoir.