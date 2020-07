Les Noces Rebelles sur Netflix : les retrouvailles orageuses de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet - CinéSéries

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont marqué tout une génération avec "Titanic". Quelques années plus tard, ils se retrouvent et jouent de nouveau un couple dans "Les Noces Rebelles" de Sam Mendes. Sorti en 2009 en France et actuellement disponible sur Netflix, le long-métrage marque donc leur deuxième collaboration à l'écran.

Les Noces Rebelles : de quoi ça parle ?

Frank et April Wheeler forment un jeune couple dans l’Amérique des années 50. Tous les deux viennent de s’installer dans la banlieue du Connecticut quand cette dernière tombe enceinte. Le couple a tout de même des rêves et proclame fièrement leur indépendance, ne voulant en aucun cas être piégé par les conventions sociales. Pourtant, malgré leur charme et leur insolence, les Wheeler deviennent exactement ce qu'ils ne voulaient pas : un homme coincé dans un emploi sans intérêt et une ménagère qui rêve de passion et d'une existence trépidante. Décidée à changer de vie, April imagine un plan pour quitter leur petite routine confortable dans le Connecticut pour aller vivre à Paris...

Sorti en 2009 en France, Les Noces Rebelles est le quatrième long-métrage de Sam Mendes. Le réalisateur anglais avait commencé sa carrière avec un succès : American Beauty. Au casting des Noces Rebelles on retrouve le duo Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Ils sont rejoints par Michael Shannon, Kathryn Hahn et David Harbour, entre autres.

Les Noces Rebelles : les retrouvailles pour le cast de Titanic

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont joué pour la première fois ensemble dans le film culte de James Cameron, Titanic. L’histoire d’amour entre Jack et Rose ainsi que le succès du long-métrage ont marqué le monde du cinéma et de la pop-culture à jamais. En 1998, le film est nommé pour 14 Oscars et en remporte 11. Les Noces Rebelles marque les retrouvailles de ce couple mythique, mais dans un registre assez différent. Kathy Bates, qui jouait Molly Brown dans Titanic figure aussi au casting.

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio : une amitié de longue durée

En plus d’avoir accepté de tourner dans Les Noces Rebelles, les deux acteurs ont exprimé un réel enthousiasme à l’idée de travailler ensemble une nouvelle fois. Leonardo DiCaprio avait affirmé :

Eh bien, Kate et moi sommes amis depuis beaucoup, beaucoup d’années. Depuis Titanic, je pense qu’on était tous les deux à la recherche du projet parfait qu’on allait faire ensemble. Le destin a fait que Sam Mendes était attaché au projet et que le scénario était très bon. C'était surtout très différent de ce que nous avions fait auparavant.

Kate Winslet n’avait à son tour que des compliments pour sa co-star et ami de toujours avec cette belle phrase :

Leo est incroyable. Je crois vraiment que c’est le meilleur acteur de sa génération.

Sam Mendes ne voyait personne d’autre pour Les Noces Rebelles

Après Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont commencé une belle amitié. Une deuxième collaboration n’était alors juste qu’une question de temps. Onze ans plus tard, c’est Sam Mendes (le mari de Kate Winslet à l’époque) qui prend la décision de les réunir à l’écran. Plus qu’un simple choix de casting, le réalisateur ne voyait que le duo pour incarner Frank et April Wheeler dans Les Noces Rebelles. Celui-ci s’est exprimé quant à son choix :

Pour moi, ils étaient capables d'évoquer à la fois la tendresse et l'amour de ces deux êtres et la nocivité des illusions qu'ils se font l'un sur l'autre. Leo et Kate se connaissent depuis l'âge de 20 ans. Ils savent les défauts l'un de l'autre et ne peuvent pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre quand ils sont face à face. Il existe entre eux une franchise, un soutien mutuel mais aussi une tendance à se tester l'un l'autre.

Une analyse franche qui en dit long sur l’amitié que partagent les deux acteurs devant et en dehors des caméras.

(Re)découvrez Les Noces Rebelles, dès à présent disponible sur Netflix.