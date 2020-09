Les Phénomènes sur Netflix : c'est quoi ce film super-héroïque allemand ?

Début septembre sur Netflix, vous pourrez découvrir un long-métrage atypique tout droit venu d’Allemagne dont l’intrigue s’articule autour de super-héros. Focus !

Les Phénomènes : de quoi ça parle ?

Intitulé Freaks – du bist eine vons uns (comprenez « tu es l’une des nôtres ») en version originale, ce projet teinté d’action, de fantastique et de SF a été sobrement baptisé Les Phénomènes à destination du public français.

En guise de protagoniste du film Netflix à venir, une jeune femme nommée Wendy, mère de famille de surcroît, qui travaille dans un fast-food allemand. L’héroïne, après une discussion avec un vagabond pour le moins mystérieux, découvre qu’elle est dotée de capacités impensables pour le commun des mortels. Forte de cette découverte, celle que l’on peut désormais qualifier de super-héroïne va vite comprendre qu’elle est loin d’être la seule dans ce cas. Accompagnée de coéquipiers hauts en couleur, Wendy va tenter de concilier ses pouvoirs et sa vie jusqu’alors bien rangée. Mais une terrible et répugnante conspiration ne va pas tarder à se mettre en travers de leur chemin ! Nos héros mettront leurs vies en danger pour venir à bout de ce complot à grande échelle qui pourrait être lié à l’origine même de leurs pouvoirs…

Un créateur (re)connu

Derrière la caméra, le cinéaste et romancier Felix Binder, connu notamment pour la série Club der roten Bänder. A l’écriture, on retrouve avec grand plaisir Marc O. Seng, scénariste émérite de l’excellente série Dark, plébiscitée par la critique comme les spectateurs, dont la troisième et dernière saison a récemment été diffusée sur la plateforme. Ici, l’auteur se livre à un exercice diamétralement opposé, puisque Les Phénomènes joue la carte de la comédie !

Pour ce qui est du cast du film à venir, c’est l’actrice allemande Cornelia Gröschel qui prête ses traits au personnage principal. La comédienne, particulièrement prolifique à la télévision allemande, s'est notamment illustrée dans la série Honigfrauen ou encore le long-métrage Fritz Bauer, un héros allemand. A ses côtés, Tim Oliver Schultz, un jeune acteur qui a déjà plusieurs fois collaboré avec Felix Binder, campera Elmar. Ce dernier, lui aussi capable de faits extraordinaires, se posera comme un adjuvant de Wendy sous l’alias "Electro Man", clin d’œil à ses pouvoirs liés à l’électricité. Wotan Wilke Möhring, aussi présent dans la distribution de la série Netflix allemande Le Parfum, sera de la partie dans le rôle du sans-abri Marek. Nina Kunzendorf (Phoenix, La Femme au tableau) jouera quant à elle le Dr Strauss.

Les Phénomènes : un film prometteur ?

Plusieurs programmes allemands ont d’ores et déjà fait sensation dans le catalogue Netflix. En première place Dark – évidemment -, mais aussi la très dérangeante Le Parfum ou encore le show Bad Banks. En sera-t-il de même pour le long-métrage héroïque ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite !



D'autre part, alors que les super-héros saturent nos écrans depuis de nombreuses années, il est toujours rafraîchissant de découvrir des programmes du genre toutefois moins classiques qu’à l’accoutumée. On pense évidemment à Kingsman, Watchmen ou encore The Boys, et on gage que Les Phénomènes devrait lui aussi proposer une vision alternative et décomplexée d’un thème vu et revu.

Où et quand regarder Les Phénomènes ?

Vous pourrez plonger dans l’atmosphère comico-badass du long-métrage de Felix Binder à partir du 2 septembre, en exclusivité sur Netflix !