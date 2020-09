Les Sept de Chicago : un teaser pour le film Netflix avec Sacha-Baron Cohen

Netflix a dévoilé une première bande-annonce de "Les Sept de Chicago", le nouveau film d'Aaron Sorkin avec Sacha Baron Cohen et Eddie Redmayne. Le film sera disponible dès le 16 octobre.

Les Sept de Chicago : l'histoire en procès

Les Sept de Chicago est un film écrit et réalisé par Aaron Sorkin prévu sur Netflix. Le long-métrage se déroule en 1968. En pleine convention démocrate, une manifestation se forme le 28 août pour protester contre la guerre du Vietnam et la politique du président Lyndon Johnson. Alors qu'elle devait être pacifiste, des affrontements violents entre les manifestants, la garde nationale et la police éclatent. Les organisateurs sont alors accusés de conspiration et d'incitation à la révolte. Le procès qui s'en suivit, ultra-médiatisé à l'époque, est rentré dans l'Histoire des Etats-Unis.

Sacha Baron Cohen joue Abbie Hoffman, un militant anarchiste. A ses côtés, dans le clan des antimilitaristes, Jeremy Strong incarne Jerry Rubin, Eddie Redmayne est Tom Hayden. Yahya Abdul-Mateen II se glisse dans les gants noirs de Bobby Seale, le leader de l'époque des Black Panther. Joseph Gordon-Levitt et Mark Rylance sont leurs avocats Richard Schultz et William Kunstler.

Quand la justice s’emmêle

Aux Etats-Unis, comme en France, l'année 68 fut celle des manifestations pacifistes, pourtant souvent marquées par des actes de violences. La manifestation américaine du 28 août de cette année-là est soutenue par un slogan fort : le monde entier nous regarde. Le pays est empêtré dans une guerre du Vietnam qui n'en finit plus et qu'ils ne gagneront pas. Martin Luther King et Bobby Kennedy, deux figures fortes de l'espoir d'un pays plus juste, unis et moins militarisé, viennent d'être assassinés. Le rêve américain est alors bien loin.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce du film, le peuple contestataire sort dans la rue et fait face aux canons des fusils de la police et de l'armée. "Si vous en attaquez un, vous nous attaquez tous" peut-on lire sur les pancartes des manifestants. Les politiciens ont peur de "ces chômeurs rebelles qui menacent la sécurité du pays". Les leaders des mouvements pacifistes sont arrêtés et jugés. C'est un affrontement entre une Amérique conservatrice et les hippies aux formules libertaires. Comme le dit le personnage de Sacha Baron Cohen pendant le procès : "C'est la première fois que je suis jugé pour mes pensées".

Une plume trempée dans le réel

Les Sept de Chicago est le deuxième film en tant que réalisateur d'Aaron Sorkin. Le premier, Le Grand jeu avec Jessica Chastain, était aussi basé sur une histoire vraie. Il y racontait le destin hors du commun de Molly Blum, une jeune américaine devenue rapidement, dans les années 2000, la reine des parties de poker clandestines à Los Angeles.

L'homme est un spécialiste des films basés sur des histoires vraies. Au cinéma, il a scénarisé La Guerre selon Charlie Wilson de Mike Nichols, qui se basait sur la vie d'un homme politique qui joua un rôle important dans la guerre en Afghanistan. The Social Network de David Fincher, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur scénario, revenait, lui, sur la création de Facebook. Il a également relaté, dans Le Stratège de Bennett Miller, la révolution dans le baseball qu'a amorcé Billy Beane avec son analyse du jeu par ordinateur.

C'est enfin à la vie de Steve Jobs qu'il s'est attaqué dans le film du même nom de Danny Boyle. Le scénariste ne compte cependant pas s'arrêter là dans son entreprise de conteur d'histoire réelle. Son prochain film est en effet basée sur la vie de Lucille Ball, une actrice et productrice qui a révolutionné le monde de la télévision américaine dans les années 60. Le rôle principal sera tenu par Cate Blanchett.

Les Sept de Chicago sera disponible le 16 octobre sur Netflix.