L'Été meurtrier : Alain Souchon a failli passer à côté du rôle

À l’occasion de la réédition de « L'Été meurtrier » en DVD et Blu-ray, retour sur la genèse du film porté par Isabelle Adjani et Alain Souchon. Ce dernier aurait d’ailleurs pu ne pas jouer dans le film.

Inoubliable Adjani dans L'Été meurtrier

En 1982, Jean Becker tourne ce qui sera l’un de ses plus grand succès : L'Été meurtrier. Adapté du roman de Sébastien Japrisot, le film se déroule au milieu des années 1970 dans un petit village de province. Florimond, garagiste et pompier volontaire, voit arriver dans le village Éliane, la vingtaine, sensuelle et provocante. Florimond tombe rapidement amoureux de la jeune ville et va découvrir son caractère complexe et imprévisible. Mais Éliane a un secret, un désir de vengeance lié à un sombre passé.

L’Été meurtrier

Porté par Isabelle Adjani et Alain Souchon, le film remporta quatre César, dont le César de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani, et attira cinq millions de spectateurs dans les salles. Un succès qu’il doit à son histoire tragique et mystérieuse, et à la grande performance d’Adjani. Pourtant, cette dernière a longtemps refusé le rôle, comme on vous l’expliquait dans cet article. Et elle n’est pas la seule a avoir fait part de son hésitation. Alain Souchon lui aussi aurait pu passer à côté.

Le choix d’Alain Souchon

Dans la réédition du film en DVD et Blu-ray par M6 Vidéo, Jean Becker revient sur la production de L'Été meurtrier. Il y explique que c’est sa femme qui l’a convaincu d'engager Alain Souchon pour le rôle de Florimond. Car après l’avoir vu dans Tout feu, tout flamme (1982) de Jean-Paul Rappeneau (déjà avec Adjani), le réalisateur ne pensait pas qu’il conviendrait. C’est en repensant au premier rôle au cinéma du chanteur dans Je vous aime (1980) de Claude Berri qu’il est revenu sur sa décision.

L’Été meurtrier

Mais Alain Souchon, lui, ne voulait pas participer au film, préférant privilégier sa carrière de chanteur. A l'époque, il a déjà enregistré cinq albums et tourné donc dans deux films. Il a également interprété pour François Truffaut le thème du film L'Amour en fuite. Il semble néanmoins à ce moment s'éloigner un peu du cinéma. Heureusement Jean Becker lui a tout de même envoyé le scénario et, comme il l'explique, « après avoir lu le scénario, il a dit ma carrière de chanteur est foutue, je fais le film ». Un choix judicieux puisqu’Alain Souchon obtint ainsi sa seconde nomination aux César après celle du meilleur acteur dans un second rôle pour Je vous aime.

Sa partenaire de jeu, Isabelle Adjani, s’est également montrée très élogieuse à son sujet, déclarant :

C’est un partenaire merveilleux qui a une présence entière. Lorsqu’il vous adresse la parole, lorsqu’il joue avec vous, qu’il vous prend la main, il parle, il dialogue réellement avec vous.

L'Été meurtrier est à (re)découvrir en édition collector combo DVD/Blu-ray à partir du 20 novembre, disponible à la Fnac ou sur Amazon.