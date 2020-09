Lily James et Harry Styles dans un prochain film Amazon ?

Les studios Amazon peuvent se targuer d'avoir fait une belle prise ! Ces derniers produiront le film adapté du roman à succès "My Policeman", avec Harry Styles et Lily James, rien que ça.

Un roman convoité

Selon Deadline, Amazon vient de se démarquer des studios concurrents et produira bel et bien l'adaptation de l'ouvrage de Bethan Roberts, My Policeman. C'est Michael Grandage (Genius), cinéaste et metteur en scène, qui s'est vu confier la réalisation du long-métrage à venir. Au scénario, Ron Nyswaner (Philadelphia, Homeland), auteur déjà nommé aux Oscars pour sa plume.

Paru il y a huit ans, My Policeman narre l'histoire de Tom, policier homosexuel dans la ville de Brighton, en 1957. Marion, une institutrice, tombe amoureuse de lui en dépit de ses préférences. Tout comme Patrick, un conservateur de musée. Malgré la passion qui unit les deux hommes, Tom se résout à épouser Marion, sans réellement avoir le choix de se tourner vers celui qu'il aime, l'homosexualité étant encore considérée comme un crime à cette époque.

Le début du récit se place dans les années 1990, quand Patrick, désormais âgé et invalide, arrive dans la maison de Marion et Tom. Les événements survenus au cours de leur jeunesse à tous pointent le bout de leur nez. Les fantômes du passé ne vont pas tarder à resurgir et à chambouler une nouvelle fois l'existence des protagonistes. My Policeman s'intéresse donc à l'amour, l'interdit et l'identité. A sa sortie, le roman a récolté d'enthousiastes critiques.

Un casting inspiré pour My Policeman

Si l'on ignore pour le moment le titre du long-métrage adapté, son casting est en revanche beaucoup moins secret ! C'est ainsi Harry Styles qui devrait incarner le personnage principal, Tom, désigné par le titre de l'oeuvre. Le chanteur, ancien leader du célèbre groupe One Direction, continue une carrière solo tout en s'essayant à l'acting. Dans les salles obscures, on a pu le voir à l'affiche de Dunkerque, de Christopher Nolan.

On devrait aussi retrouver prochainement le jeune homme dans le thriller Don't Worry, Darling, aux côtés de Florence Pugh (Les filles du Docteur March).

Lily James, talentueuse touche à tout, s'adapte à tous les genres et toutes les époques, comme en témoigne son éclectique filmographie, de Downton Abbey à Mamma Mia. Dans un futur proche, vous pourrez plonger avec elle dans une nouvelle adaptation du roman Rebecca, déjà porté à l'écran par Alfred Hitchcock et cette fois produit par Netflix ! Elle sera pour l'occasion entourée d'Armie Hammer (Call me by Your Name) et Kristin Scott Thomas (Ne le dis à personne).

Très courtisée par les plateformes, elle restera au bras d'Amazon pour la mini-série La Poursuite de l'amour, adaptée d'un ouvrage de Nancy Mitford publié en 1945. La comédienne y incarnera une jeune britannique partie en quête de son âme sœur sur fond d'entre-deux-guerres.

Des questions sans réponses

Pour le moment, on ignore toujours qui campera Patrick, le grand amour de Tom haït par Marion dans l'adaptation de My Policeman. Restera aussi à déterminer si des acteurs plus âgés camperont les protagonistes ou si Lily James et Harry Styles seront grimés, comme cela arrive de plus en plus fréquemment.

Alors, que pensez-vous du duo Lily James & Harry Styles, réunis pour le touchant My Policeman ?