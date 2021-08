L'office du tourisme de Dubaï se paie Zac Efron et Jessica Alba pour une pub

Direction Dubaï pour Zac Efron et Jessica Alba. Les deux interprètes ont travaillé en duo pour une publicité filmée par Craig Gillespie visant à promouvoir la ville des Émirats arabes unis.

Bons baisers de Dubaï

Jessica Alba et Zac Efron à la tête d'un film d'action, ça fait envie, non ? Malheureusement ce ne sera pas pour tout de suite. Mais on peut déjà avoir un aperçu de ce que pourrait donner le duo dans une telle production grâce à l'office du tourisme de Dubaï. Les deux interprètes ont en effet participé à une publicité explosive visant à promouvoir la ville des Émirats arabes unis. Et ce, sous la houlette de Craig Gillespie (Moi, Tonya, Cruella) chargé de mettre en scène la vidéo.

On retrouve dans cette vidéo titrée Dubaï Presents (à voir en une d'article) les codes habituels. Hôtel de luxe, des séquences qui font voyager dans toute la ville, de l'action ponctuée de punchlines et même un saut en parachute. On comprend que Jessica Alba et Zac Efron jouent un couple au bord de la rupture et qui doit en plus affronter des assassins. C'est assez poussif et pas très subtile, à l'image du poster mis en ligne sur le site Visit Dubaï.

Dubai Presents

Zac Efron et Jessica Alba ont également partagé plusieurs images du tournage sur leurs réseaux sociaux.

Les carrières de Jessica Alba et Zac Efron

Zac Efron et Jessica Alba ont un temps été considérés comme des immenses stars. Certes ces deux personnalités restent encore très populaires aujourd'hui. Mais depuis quelques années maintenant ont les voit moins dans des grosses productions. Le cas de Jessica Alba est intéressant. Celle qui a été révélée avec la série Dark Angel (2000-2002) puis le film Sin City (2005) a en effet mis sa carrière un peu de côté après la création de son entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits écologiques. Elle a tout de même pu trouver du temps pour effectuer quelques apparitions ici et là, avant de tenir à nouveau un rôle "longue durée" avec la série Los Angeles : Bad Girls.

Du côté de Zac Efron, on pensait que l'ancienne star des High School Musical allait définitivement percer au point de pouvoir porter sur ses épaules des films importants. Mais le comédien s'est surtout fait remarquer dans des comédies potaches aux côtés d'autres interprètes. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile reste une exception dans sa filmographie. Le film disponible sur Netflix le voit en effet interpréter avec sérieux le tueur Ted Bundy.