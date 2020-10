Logan Lucky sur Netflix : retour sur quelques secrets du film de Steven Soderbergh

Sorti en 2017, « Logan Lucky » marque le retour de Steven Soderbergh au cinéma après son annonce d’une retraite anticipée. Du mystère autour de la scénariste aux ressemblances entre Channing Tatum et son personnage d'apprenti braqueur, retour sur quelques secrets du long-métrage.

Logan Lucky : la rébellion d’une fratrie maudite

Chez les Logan, la malédiction est sacrée. Jimmy, l’aîné interprété par Channing Tatum, est une ancienne gloire du lycée qui vient de perdre son job, après la garde de sa fille Sadie. Clyde, le cadet incarné par Adam Driver, est un barman qui a laissé un bras au cours de son deuxième tour en Irak. Acculés financièrement, les deux frères décident de se lancer avec leur sœur Mellie (Riley Keough) dans un braquage ambitieux.

Leur objectif est de rafler les fonds en liquide d’une course événement de la NASCAR organisée au Charlotte Motor Speedway, en Caroline du Nord. Ils pourront pour cela compter sur l’aide de Joe Bang (Daniel Craig), un voleur amoureux des explosifs qu’ils devront faire s'évader de prison. Ensemble, parviendront-ils à conjurer le sort des Logan ?

Le mystère autour d’une scénariste inconnue

En 2012, alors qu’il vient d’enchaîner en un temps record Contagion, Piégée, Magic Mike, Effets secondaires et Ma vie avec Liberace, Steven Soderbergh fait part de sa lassitude vis-à-vis de son métier de réalisateur. Le cinéaste, producteur, monteur, directeur photo et scénariste estime « avoir fait le tour » et souhaite se consacrer à d’autres disciplines, comme le théâtre ou la peinture. S’il a le sentiment de se « heurter à un mur », c’est aussi parce qu’il considère que le septième art tourne en rond. Interrogé par Le Nouvel Observateur, il explique :

Là, j'ai besoin de tout détruire et de tout recommencer à zéro. Je voudrais réinventer le langage du cinéma. Trouver une nouvelle narration. Le langage de base du cinéma n'a pas changé depuis des années. Il faut faire un reboot. La paresse règne dans le cinéma. Il est temps d'y mettre fin. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais.

Après s’être consacré à la série The Knick portée par Clive Owen, Steven Soderbergh finit par craquer et revenir à ses premières amours avec Logan Lucky, un film qu'il parvient à mettre en chantier en s'éloignant des gros studios, basé sur une histoire écrite par une certaine Rebecca Blunt. Cette dernière suscite rapidement des interrogations puisqu'elle est inconnue au bataillon au sein de l’industrie hollywoodienne. Présentée comme une amie de son couple, la scénariste ne serait autre que Jules Asner, la compagne du réalisateur, d’après les informations du Hollywood Reporter. Des rumeurs qui agacent profondément le cinéaste derrière Traffic et la trilogie Ocean’s. Selon lui, Rebecca Blunt préfère simplement rester discrète et dans les coulisses. D’autres spéculations affirment que Steven Soderbergh serait lui-même à l’origine du scénario.

The Playlist assure ensuite qu’il s’agirait bien de Jules Asner, étant donné qu’elle est, à l’instar des héros du film, originaire de Virginie-Occidentale. Elle serait également liée à la famille White, connue pour être au cœur d’une malédiction similaire à celle qui touche les Logan. Le documentaire The Wild and Wonderful Whites of West Virginia leur a d'ailleurs été consacré. Enfin, contrairement à Rebecca Blunt, elle était constamment présente sur le tournage. Des suppositions auxquelles Steven Soderbergh répond auprès d’Entertainment Weekly :

Eh bien, ça va être une nouvelle pour Rebecca Blunt.

Un rôle taillé pour Channing Tatum

Logan Lucky marque la quatrième collaboration entre Channing Tatum et Steven Soderbergh. Le réalisateur explique que la mystérieuse scénariste Rebecca Blunt a écrit le rôle de Jimmy Logan en pensant au comédien, dont le parcours avait déjà inspiré Magic Mike. S’il n’avait pas connu la carrière qu’on lui connaît et était retourné dans son Alabama natale, l’acteur révélé par Sexy Dance aurait pu avoir une trajectoire semblable à celle du héros, d’après le cinéaste. De plus, la star partagerait selon lui les mêmes valeurs que le protagoniste, à commencer par sa loyauté. Raison pour laquelle ils n’ont pas eu besoin de beaucoup échanger sur l’apparence et l’attitude du personnage, étant donné que son interprète se sentait comme un poisson dans l’eau.

Dans un entretien réalisé pour le Blu-ray du film, Steven Soderbergh déclare d’ailleurs à ce sujet :

Jimmy Logan est, je crois, dans l’esprit de Rebecca Blunt, une variante de Channing qui ne serait pas devenu Channing. Il aurait pu faire carrière dans le football, mais une blessure l’en a empêché. Il a dû trouver d’autres voies pour subvenir à ses besoins. Striptease, mannequinat, etc. Ensuite, je suppose qu’elle a imaginé un univers parallèle dans lequel Channing retournait en Alabama et qu’il y restait. Et là, il épouse sa copine de lycée, il a un enfant. Son heure de gloire, c’est quand il finit le lycée et qu’il entre à l’université.

À moins que la véritable heure de gloire ne soit ce que les médias appellent dans le film « le casse des bouseux », un coup de maître qui, pour des braqueurs amateurs, n’a rien à envier à ceux de Danny Ocean et sa bande…