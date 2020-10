Lost in Translation sur Amazon Prime : la galère de Sofia Coppola pour contacter Bill Murray

"Lost in Translation" est un des films cultes du début du 20ème siècle. Le chef-d’œuvre de Sofia Coppola ne serait rien sans l’interprétation de Bill Murray qui a été pourtant très compliqué à convaincre, et même à joindre !

Lost in Translation : c'est quoi ce film ?

Lost in Translation est une comédie dramatique écrite et réalisée par Sofia Coppola, sortie en 2004.

L'histoire se déroule à Tokyo au Japon. On y suit les destins croisés de deux Américains séjournant dans le même hôtel. Les deux sont perdus dans un pays qu'ils ne comprennent pas et qui leur renvoie leur propre solitude. D'un côté, Bob Harris (Bill Murray), un acteur célèbre qui court après sa gloire passée. Il est dans la capitale nippone pour tourner une publicité pour une marque de whisky mais préférerait être sur un plateau de cinéma. De l'autre, la très jeune et fraîchement mariée Charlotte (Scarlett Johansson) suit son mari (Giovanni Ribisi), photographe professionnel. Ce dernier semble néanmoins plus préoccupé par son travail que par celle qui partage sa vie.

Les deux âmes meurtries vont se rencontrer et se soutenir pendant les quelques jours que durent leur séjour. Une rencontre improbable et émouvante au-delà de l'amour et de l'amitié. Le casting est complété par Anna Faris et Akiko Takeshita. Tourné en 27 jours pour $4 millions, le long-métrage en récoltera près de $120 millions dans le monde.

Murray ou rien

Sofia Coppola l'a toujours affirmé : si Bill Murray avait refusé le rôle, le film ne se serait pas fait. Tout simplement. Une sacrée responsabilité pour le comédien qui ne l'a pourtant jamais ressentie. Car la pression, ce n'est pas ce qui anime Bill Murray qui est connu pour faire un peu ce qu'il veut, en plus d'être quasiment inaccessible.

Il n'a en effet ni agent, ni représentant et n'est joignable que par un seul moyen : une boite vocale. Un numéro commençant par 1-800 qu'il consulte quand bon lui semble. En cela, lui proposer un projet quand on n'est pas dans son cercle d'amis proches est un véritable cauchemar. Une expérience vécue par la réalisatrice qui lui a tout d'abord laissé plusieurs cinquantaines de messages pendant 4 mois ! Murray n'a jamais pris le temps de la rappeler. Sofia Coppola aurait pu baisser les bras, mais ce projet lui tenait beaucoup trop à cœur.

Bill Murray et Sofia Coppola

Changeant de tactique, elle approche ses amis, dont Wes Anderson, sous la direction de qui Murray a tourné dans de nombreux films, dont La Famille Tenenbaum et La Vie aquatique. Le réalisateur contacte l'acteur, lui dit tout le bien qu'il pense de Sofia et le convainc de la rencontrer. Les deux futurs collègues se retrouvent donc dans un café, et la réalisatrice y expose son projet. Bill Murray trouve le script un peu léger, mais succombe quand elle lui confie que son rêve ne deviendra réalité que s'il tourne avec elle. Il lui donne alors son accord verbal, mais ne signe rien d'officiel. C'est tout de même une sacrée victoire pour la jeune femme.

Pourtant, le cauchemar n'est pas terminé pour Sofia Coppola. La peur de ne pas le voir sur le plateau hante toujours la réalisatrice alors que la production va commencer à Tokyo. Aucune nouvelle du comédien depuis des mois. Et s'il ne venait pas ? Toujours aussi insouciant, il se pointera sans prévenir une semaine avant le premier jour de tournage. Son interprétation lui vaudra une nomination du meilleur acteur aux Oscars et une victoire au Golden Globe dans la même catégorie. On appelle ça la maîtrise à la Murray !

Lost in Translation est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.