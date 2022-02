Love Again : les confidences de Shailene Woodley sur les scènes torrides du drame romantique

Dans "Love Again", Shailene Woodley se retrouve au cœur d’un triangle amoureux avec Jamie Dornan et Sebastian Stan. Un drame romantique où les comédiens ont majoritairement eu recours à l’improvisation, y compris pour les séquences intimes.

Love Again : la nouvelle romance de Drake Doremus

Les histoires d’amour se déroulent mal en général dans la filmographie de Drake Doremus. Dans À la folie, une interdiction de visa sépare Felicity Jones et Anton Yelchin. Puis, dans Breathe In, Guy Pearce remet toute sa vie de famille en question et planifie de s’enfuir avec Felicity Jones, une étudiante anglaise qu’il accueille chez lui dans le cadre d’un échange scolaire. Enfin, dans Newness, Laia Costa et Nicholas Hoult vivent très mal leur relation ouverte. C’est désormais au tour de Shailene Woodley d’avoir une situation sentimentale pour le moins compliquée dans Love Again.

La comédienne incarne Daphne, une jeune femme profondément blessée par sa récente rupture avec Adrian (Matthew Gray Gubler) après plusieurs années de vie à deux. Le temps de se reprendre en main, l’héroïne s’installe chez sa sœur Billie (Lindsay Sloane) et son compagnon Jonathan (Shamier Anderson).

Au cours d’une soirée, Daphne fait connaissance avec Frank (Sebastian Stan) et Jack (Jamie Dornan), qui tombent tous deux sous son charme. Dans les jours qui suivent, elle entame une liaison passionnée avec le premier et se rapproche du second. Son hésitation et ses relations avec les deux amis vont la plonger dans une spirale amoureuse destructrice et raviver des souvenirs douloureux.

L’importance du lâcher-prise

Lors d’un entretien accordé à Collider en 2020, Drake Doremus explique son processus de réalisation. N’écrivant que très peu de dialogues dans ses scripts, le cinéaste ne développe que les grandes lignes de son intrigue durant la phase d’écriture. Il s’en remet ensuite au talent de ses comédiens pour l’improvisation, faisant en sorte d’instaurer un climat de confiance afin qu’ils puissent lâcher prise.

Une méthode dans laquelle Shailene Woodley s’est totalement abandonnée selon le réalisateur, qui déclare à propos de sa performance :

Elle était vulnérable et s’est vraiment mise à nu émotionnellement. Pour moi, la voir réaliser qu’elle aimait ça, qu’elle en était fière et qu’elle voulait explorer ça, c’était ce qui m’inspirait le plus chaque jour. C’est ce qui me donne envie de me lever le matin. C’est le fait de travailler avec des acteurs qui veulent faire ça, qui veulent être surpris et qui veulent se surprendre eux-mêmes. Pour moi, c’est le paradis.

Shailene Woodley évoque l’improvisation de scènes intimes

L’improvisation n’a pas toujours été simple pour le trio de Love Again, en particulier pour les séquences torrides du film. Interrogée par EW et citée par Télé-Loisirs, Shailene Woodley confie à ce sujet :

Pour improviser des scènes aussi intimes, qu'il s'agisse d'intimité physique ou d'intimité psychologique et émotionnelle, nous devions être pleinement en phase les uns avec les autres. Mais nous étions trois acteurs qui se sont rencontrés quelques jours seulement avant de tourner ensemble !

Pendant un entretien pour le New York Times, la comédienne revient sur une scène avec Sebastian Stan et précise en quoi le fait les rapports charnels en disent long sur la nature des personnages et sur leur évolution :

Heureusement, nos scènes intimes sont arrivées vers la fin du tournage, il y avait donc un grand niveau de confiance entre les acteurs. (…) Au cours d’une scène, Sebastian m’a soulevé et m’a emmené à travers la pièce pendant que la caméra nous suivait. C’était une scène de sexe complètement différente de celle qui a terminé dans le film. Mais nous avons dû explorer tous les différents aspects de la nature physique de ces deux personnages pour vraiment comprendre ce qui fonctionnerait thématiquement dans le film.

Love Again est disponible sur Prime Video depuis le 6 février 2022.