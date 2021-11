Love Hard sur Netflix : c'est quoi cette comédie romantique avec Nina Dobrev ?

Le 5 novembre Netflix lance une nouvelle comédie romantique avec "Love Hard" ! Dedans, Nina Dobrev se retrouve piégée après avoir cru trouver l'amour sur une application de rencontre.

L'histoire de Love Hard

Love Hard suit Natalie, une jeune femme qui vit à Los Angeles et peine à trouver l'amour. Elle décide donc d'utiliser une application de rencontre et tombe enfin sur la bonne personne. De longues discussions s'ensuivent, jusqu'au jour où Natalie décide de rencontrer enfin le garçon. Profitant de Noël, elle traverse le pays pour lui faire la surprise. Sauf qu'à son arrivée, elle découvre qu'elle s'est faite avoir par Josh qui n'est pas du tout comme sur sa photo de profil... Cette photo, c'est celle de Tag, qui vit dans la même ville que Josh. Après ce mensonge, Josh décide de se faire pardonner et propose à Natalie de l'aider à séduire Tag.

Natalie (Nina Dobrev) - Love Hard ©Netflix

Réalisé par Hernán Jiménez, Love Hard est une comédie romantique typique de Noël. Totalement dans l'air du temps avec l'utilisation des applications de rencontre, le film suit néanmoins les codes habituels du genre. Natalie va se retrouver dans les pires situations pour plaire à Tag. Et de l'autre côté, Josh va évidemment commencer à avoir des sentiments pour Natalie. Malgré la situation, le duo va apprendre à mieux se connaître. Le genre de film doudou qui fait du bien en cette période.

Nina Dobrev dans une comédie romantique

Si le scénario n'a rien de révolutionnaire, c'est surtout le casting qui donne envie. Love Hard est l'occasion de revoir Nina Dobrev au premier plan. La comédienne a été révélée au grand public avec Vampire Diaries. Durant six saisons (sur les huit de la série), elle tenait le rôle principal d'Elena. Après son départ de la série, on a pu la voir apparaître au cinéma dans des petits rôles. Elle jouait par exemple la sœur de Logan Lerman dans Le Monde de Charlie (2012). On l'a également vue dans la comédie d'horreur Scream Girl (2015) avant qu'elle ne croise la route de Vin Diesel dans xXx : Reactivated (2017).

A ses côtés, on retrouve dans Love Hard Jimmy O. Yang, l'humoriste et comédien présent dans Crazy Rich Asians (2018) et Nightmare Island (2020). Enfin le duo devait à l'origine être accompagné de Charles Melton, mais le comédien ayant été trop occupé par Riverdale, c'est finalement Darren Barnet (Mes premières fois) qui a été engagé pour interpréter le beau gosse Tag.

Love Hard est à découvrir sur Netflix à partir du 5 novembre.