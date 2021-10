Man on Fire sur Netflix : le film avec Denzel Washington est-il tiré d'une histoire vraie ?

Réalisé par Tony Scott, "Man on Fire" met en scène Denzel Washington dans le rôle d'un garde du corps chargé de protéger Dakota Fanning. Une histoire de kidnapping qui tire ses origines d'un roman, lui-même inspiré de deux affaires.

L'histoire de Man on Fire

En 2004 Tony Scott réalise peut-être l'un de ses meilleurs films avec Man on Fire. Il y dirige l'inusable Denzel Washington dans un rôle à la fois dur et touchant, et la très jeune Dakota Fanning, alors âgée de dix ans. Dedans, Denzel Washington interprète un ancien agent de la CIA prénommé John W. Creasy. Il est engagé par une famille bourgeoise vivant à Mexico pour être le garde du corps de Pita (Dakota Fanning). L'homme semble sur la pente raide. Alcoolique et dépressif, il tente même de se suicider. Mais finalement, c'est aux côtés de la jeune Pita, pour qui il va se prendre d'affection, qu'il retrouve goût à la vie. Arrive alors l'enlèvement de l'enfant. Blessé, mais toujours en vie, Creasy compte retrouver les responsables et leur faire payer.

Man on Fire s'impose grâce à la mise en scène stylisée de Tony Scott, et à ce récit prenant. On se prend d'abord d'affection pour ce duo formé par Denzel Washington et Dakota Fanning. Puis, on espère que le garde du corps parviendra à retrouver cette enfant. Mais alors, une question se pose : est-ce inspiré d'une histoire vraie ?

Une inspiration réelle... Pour le roman

Officiellement, non, Man on Fire n'est pas tiré d'une histoire vraie. Tony Scott se base sur le roman L'Homme de feu de Philip Nicholson (écrit sous le pseudonyme d'A. J. Quinnell). Un livre qui fut déjà adapté en 1987 par Elie Chouraqui. Dans son Man on Fire, c'est Scott Glenn qui incarnait John Creasy, et Jade Malle était l'enfant kidnappée - nommée alors Sam. Cependant, l'auteur du roman a tout de même puisé son inspiration dans deux événements réels.

Man on Fire (1987) ©Acteurs Auteurs Associés

D'abord l'enlèvement du fils d'un homme d'affaires singapourien par le Triade. L'homme refusant de payer la rançon demandée, son fils a été tué. Ensuite, dans celui du petit-fils de J. Paul Getty. Une histoire qu'on connaît davantage. Ridley Scott, frère de Tony Scott, ayant réalisé en 2017 Tout l'argent du monde sur cette affaire qui a vu John Paul Getty III être enlevé à Rome en 1973. Son grand-père, magnat du pétrole, a alors d'abord refusé de payer la rançon, mais changea d'avis après que son petit-fils eu l'oreille coupée par ses ravisseurs.

Des différences importantes

Dans le roman, l'histoire se déroule en Italie, et non pas au Mexique. Un choix logique de Tony Scott puisqu'au moment de tourner les enlèvements en Italie avaient pratiquement cessé, tandis qu'ils restaient nombreux au Mexique. Creasy n'est pas non plus un ancien agent de la CIA dans le roman, mais de la Légion étrangère française. Le concept reste le même avec l'enlèvement de l'enfant et le désir de vengeance de Creasy.

Man on Fire ©UGC Fox Distribution

Mais Tony Scott change également la fin. En effet, le destin de Pita n'est pas le même dans l'œuvre originale, et Creasy trouve une autre raison de vivre en rencontrant une femme nommée Nadia. Dans un sens, Tony Scott se montre moins sombre dans sa version puisqu'il permet à Pita de s'en sortir. Et même si Creasy, quant à lui, a un destin funeste, on peut estimer qu'il s'en va sur une note positive en ayant pu sauver la jeune fille.