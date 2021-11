Martin Scorsese prépare un nouveau film pour Apple

Revoir un film de Martin Scorsese sortir au cinéma, c'est une situation que nous ne sommes pas sur le point de revivre de sitôt. Après "The Irishman" diffusé sur Netflix et prochainement "Killers of the Flower Moon" attendu sur Apple TV+, le légendaire réalisateur va collaborer une nouvelle fois avec la marque à la pomme pour son projet suivant.

Martin Scorsese persiste sur le petit écran

Dans une époque où certains grands d'Hollywood refusent de céder aux appels des plateformes de SVOD pour afficher une honorable fidélité aux salles, d'autres ont déjà franchi le pas en filant sur le petit écran. Différentes raisons peuvent l'expliquer et il n'est pas question de juger le positionnement des uns ou des autres. Quoi qu'il en soit, le réalisateur de renom qu'est Martin Scorsese a choisi son camp depuis quelques temps. Alors que personne ne semblait en capacité de l'accompagner sur sa fresque The Irishman, il a trouvé la liberté à laquelle il aspirait chez Netflix.

L'essentiel, pour le public, est de voir que l'intéressé continue de nous proposer des nouvelles choses, même si on peut comprendre la frustration de ceux qui voulaient en profiter sur grand écran. Ils seront forcément également déçus de voir son ambitieux et prometteur Killers of the Flower Moon sortir directement sur Apple TV+. Il va falloir s'habituer à consommer du Martin Scorsese dans nos salons car son projet suivant se fera aussi en partenariat avec la marque à la pomme.

Un biopic sur Grateful Dead en préparation

The Hollywood Reporter annonce que le metteur en scène va diriger un long-métrage sur le groupe de musique Grateful Dead, avec Apple à la production et, donc, une sortie sur la plateforme de la firme. L'autre information majeure à noter est que Jonah Hill va incarner Jerry Garcia, le leader du groupe. Une nouvelle collaboration pour les deux hommes, qui ont déjà travaillé ensemble sur Le Loup de Wall Street. Au scénario de ce biopic, on retrouve Scott Alexander et Larry Karaszewski. Les principaux membres de Grateful Dead encore en vie seront impliqués comme producteur. La fille du leader Jerry Garcia sera aussi dans le coup.

Donnie Azoff (Jonah Hill) - Le Loup de Wall Street ©Universal Pictures

Grateful Dead est un groupe fondé au milieu des années 60. Il a construit sa réputation en œuvrant dans le mouvement psychédélique, tout en ayant des influences diverses. Il a pour particularité de jouer avec deux batteurs, ce qui apporte encore plus de possibilités dans la construction des morceaux. On ne sait pas exactement comment va se positionner le biopic mais on imagine un scénario qui retracera l'émergence du groupe jusqu'à sa dissolution en 1995, année de disparition de Jerry Garcia. Ce projet est une suite logique pour Martin Scorsese, qui s'était déjà positionné comme producteur à l'époque du documentaire Long Strange Trip.

Le réalisateur reste, dans l'immédiat, occupé par Killers of the Flower Moon, qui sortira certainement l'année prochaine. Le tournage de son projet suivant débutera probablement en 2022, pour une mise en ligne probable en 2023.