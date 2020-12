Matrix sur Netflix : la Matrice n'est rien d'autre qu'une recette de cuisine !

"Matrix", premier du nom, a marqué l'histoire du film d'action et de science-fiction, tout comme sa terrible matrice. Cette dernière est pourtant basée sur une recette de sushis !

Matrix : l'ovni qui finit les 90's

Lana et Lilly Wachowski signent en 1995 le scénario de Assassins de Richard Donner. Dire qu'elles ne sont pas contentes du résultat est un euphémisme puisqu'elles souhaitent même qu'on enlève leur nom du générique. Qu'à cela ne tienne, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et les sœurs décident de mettre elles-mêmes en scène leur prochain script, le sulfureux et sensuel Bound. Cette production commando tournée en 38 jours pour 6 millions de dollars attire l'attention sur le duo et leurs films à venir. Elles parlent alors d'un certain Matrix, ambitieux projets de science-fiction qu'elles souhaitent épique et révolutionnaire. Will Smith est approché pour le rôle du héros mais il préfère Wild Wild West à la place. Nicolas Cage n'est pas intéressé non plus, tout comme Tom Cruise, Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Finalement, le choix se porte sur Keanu Reeves qui sera Neo pour toujours !

L'informaticien/hacker, conscient que la société dans laquelle il évolue cache quelque chose, est approché par Morpheus qui lui apprend que le monde n'est en fait qu'une simulation dans laquelle les hommes vivent une fausse existence. Le but de la manœuvre ? Servir de batterie dans le vrai monde tenu d'une main de fer par des créatures mécaniques. Neo rencontre une équipe d'humains qui peuvent passer d'un monde à l'autre et dont le but est de libérer la planète du joug de ces assaillants.

Matrix, à sa sortie, est une énorme claque, aussi bien esthétique que scénaristique et dans sa mise en scène. Les personnages sont charismatiques, le bullet-time révolutionne le genre du film d'action et une expression est sur toutes les lèvres : On est dans la matrice !.

Un générique de début qui donne faim

Matrix est un film culte par excellence car tout y est culte ! Des scènes de combat à l'histoire en passant par les dialogues, on a l'impression que les astres se sont alignés pour créer un film que l'on ne peut pas prendre en défaut. L'idée première du long-métrage, c'est bien sûr cette matrice qui lui donne son nom. Passées les premières secondes qui dévoilent les logos des sociétés de production verdis pour l'occasion, nous sommes subjugués par l'apparition de ces lignes verticales constituées de lettres de plusieurs alphabets et de chiffres qui remplissent l'écran avant de s’estomper et dévoiler le titre du film.

