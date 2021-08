Me Time : Kevin Hart et Mark Wahlberg en duo pour une comédie Netflix

Ils sont chacun déjà passés sur Netflix et ils remettent maintenant le couvert pour un projet en commun. Mark Wahlberg et Kevin Hart vont se donner la réplique dans "Me Time", une comédie sur deux amis qui vont vivre des drôles d'aventures durant un week-end.

Deux stars réunies pour la première fois

Nous sommes maintenant habitués à voir des stars défiler dans le catalogue Netflix. La barrière entre le petit et le grand écran a quasiment disparu avec l'avènement des plateformes. Nouvelle preuve avec Me Time, une comédie prévue du côté du service au logo rouge, avec Kevin Hart et Mark Wahlberg qui vont être les têtes d'affiche. Les deux acteurs ne se sont jamais côtoyés devant la caméra, ce qui rend ce projet un peu excitant. Ils ont, en revanche, déjà passé une tête sur Netflix pour des productions originales.

Le premier a dernièrement été au casting de la comédie dramatique Un papa hors pair et le second était visible dans Spenser Confidential. D'ailleurs, on parle de deux succès puisque ces films figurent dans le Top 10 des longs-métrages originaux les plus vus sur la plateforme.

Un papa hors pair ©Netflix

Le buddy movie Me Time

En attendant de revoir Mark Wahlberg dans Spenser Confidential 2, il vient de s'engager dans Me Time. Le long-métrage sera écrit et réalisé par John Hamburg, et Kevin Hart opère également comme producteur via sa société HartBeat Production - on se rappelle qu'un deal s'étendant sur plusieurs années a été passé avec Netflix. Le film va introduire Kevin Hart dans la peau d'un père de famille qui a sacrifié sa vie et s'est enfermé dans une routine en ne sortant plus trop de chez lui. Lorsque sa femme et ses enfants partent le temps d'un week-end, il a enfin l'opportunité d'avoir du temps pour lui pour la première fois depuis des années. Il va ainsi se rapprocher de son ancien meilleur ami (Mark Wahlberg) avec qui il va vivre des choses complètement folles qui vont le changer de son quotidien.

Ce buddy movie s'annonce déjanté et on a envie de voir ce qu'il peut proposer rien que pour les deux acteurs principaux. En plus d'être à l'aise dans l'action, Mark Wahlberg sait aussi se distinguer dans un registre comique. Il a d'ailleurs déjà plusieurs duos à tendance humoristique dans son CV, que ce soit Ted, Very Bad Dads ou Very Bad Cops.

Aucune date de sortie n'est annoncée pour Me Time.