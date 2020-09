Meilleures ennemies sur Amazon Prime Video : une bagarre plus vraie que nature

Dans la comédie "Meilleures ennemies", les personnages de Kate Hudson et de Anne Hathaway se déchirent en raison du plus beau jour de leur vie. Et pendant le tournage, la fiction a pris une tournure bien réelle pour l'une des comédiennes !

De l'amour à la haine

L'intrigue de Meilleures ennemies s'articule - comme son titre l'indique - autour de Liv (Kate Hudson) et Emma (Anne Hathaway), deux jeunes femmes particulièrement fusionnelles qui voient leur relation mise à rude épreuve. Elles résident l'une comme l'autre à New York et partagent un même rêve, celui de se marier dans l'iconique hôtel The Plaza.

C'est l'année de leurs 26 ans que tout se complique. Pourtant, sur le papier, les choses allaient bon train : Liv et Emma s'apprêtent à se marier à quelques semaines d'intervalle. C'était sans compter sur une dramatique erreur administrative qui programme les deux cérémonies au Plaza le même jour. Comment faire, puisque chacune doit être la demoiselle d'honneur de l'autre ? Une des deux jeunes femmes doit changer ses plans, mais il apparaît vite qu'aucune ne veut s'éclipser au profit de l'autre. La guerre est alors déclarée entre Liv, avocate réputée à l'existence idéale, et Emma, discrète enseignante particulièrement altruiste. Mais leur belle amitié survivra-t-elle à ces frivolités ?

Le réalisateur de Meilleures ennemies, Gary Winick (30 ans sinon rien), a confié avoir beaucoup apprécié mettre en scène cette histoire d'amitié particulièrement intense, testée dans un contexte si particulier. Pour lui, si Liv et Emma se complètent, il leur faut néanmoins se retrouver seules pendant un temps avant de pouvoir - ou non - se retrouver.

Meilleures ennemies, un film follement classe

La production n'a pas lésiné sur les moyens pour le tournage du long-métrage et l'ambiance féérique propre aux mariages y est particulièrement bien retranscrite. Pour commencer, les deux comédiennes principales, Kate Hudson (A Little Bit of Heaven) et Anne Hathaway (Le Diable s'habille en Prada), ont eu le privilège de porter des robes de mariées de luxe ! La célèbre styliste Vera Wang a ainsi collaboré avec la costumière du film.

Pour ce qui est des lieux de tournage, l'équipe a bien posé ses valises dans l'établissement cinq étoiles qu'est Le Plaza, mais aussi dans son célèbre restaurant, le Palm Court. D'autres endroits phares de la ville, comme le mythique Central Park ou la Cinquième Avenue, ont accueilli Meilleures ennemies.

Une scène qui laisse des traces

Comme évoqué plus haut,la relation entre Liv et Emma va connaître de sérieuses turbulences tout au long du film et les deux protagonistes en viennent finalement aux mains. Lors d'une séquence du long-métrage, on les voit notamment se gifler l'une l'autre. Une scène dont Anne Hathaway ne doit pas garder un excellent souvenir, puisque Kate Hudson l'a réellement blessée - par accident évidemment. La star de Comment se faire larguer en dix leçons portait une massive bague en diamant, que l'on peut tenir pour responsable de la douleur de sa camarade ! Anne Hathaway a toutefois réussi à rester dans son personnage et boucler la scène. Hudson, mortifiée, l'a plus tard trouvée assise sur le plateau, une poche de glace plaquée sur la joue.

Vous pouvez retrouver Meilleures ennemies sur la plateforme d'Amazon, Prime Video, et suivre les rocambolesques aventures d'Emma et Liv ! Les deux ex meilleures amies parviendront-elles à un happy end ? Rien n'est moins sûr !