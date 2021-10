Meurtrie : Halle Berry fait du MMA dans le premier trailer du film Netflix

Pour son premier long-métrage en tant que réalisatrice, Halle Berry jouera aussi le premier rôle dans le film « Meurtrie ». Une fiction dans laquelle elle n’hésitera pas à enfiler les gants pour se battre, comme le prouve sa bande-annonce.

Halle Berry : De SDF à star d’Hollywood

Halle Berry fait partie de ces actrices hollywoodiennes qui sont parties de presque rien. Élevée dans un climat familial houleux, elle débute sa carrière artistique via le mannequinat. Ainsi, après avoir été la première afro-américaine à participer à la compétition Miss Monde en 1986, elle déménage à New York en 1989 pour réaliser ses rêves de comédienne. Toutefois, ses premières années dans la Grande Pomme sont très difficiles. En effet, elle peine à joindre les deux bouts financièrement, et finit même par vivre dans la rue. Il faudra attendre le début des années 90 pour que Spike Lee lui donne sa première chance de décrocher un premier rôle important via Jungle Fever.

Dès lors, tout ira rapidement pour Halle Berry, qui enchaînera les productions, jusqu’à la consécration puisqu’elle interprétera Tornade dans le blockbuster X-Men. Deux ans plus tard, elle deviendra la première actrice afro-américaine à remporter un Oscar pour sa performance dans À l’ombre de la haine.

Devenue aujourd’hui une star reconnue d’Hollywood, Halle Berry a su se diversifier en jouant à la fois dans des blockbusters (la saga X-Men, Meurs un autre jour, Kingsman : le cercle d’or, John Wick Parabellum), des films indépendants (Frankie et Alice, The Call, Kings) et quelques navets (Catwoman, Gothika).

Prête pour l’octogone

Avec Meurtrie, Halle Berry boucle donc la boucle en enfilant le costume de réalisatrice. Mais pas seulement, puisqu’elle joue également le rôle principal du long-métrage. En ce qui concerne l’histoire, le film suivra Jackie Justice, une ancienne championne de MMA qui a sombré dans l’oubli et la pauvreté après sa fin de carrière. Totalement au fond du trou, elle participe à un violent combat clandestin qu’elle remporte. Sa forte impression attire alors l’attention d’un promoteur qui la pousse à sortir de sa retraite pour retrouver l’octogone. Cependant, dans le même temps, la combattante doit composer avec son jeune fils qui revient dans sa vie, alors qu’elle l’avait abandonné quand il était bébé.

Meurtrie ©Netflix

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Meurtrie rappelle clairement les films de la saga Rocky. On retrouve, en effet, la thématique du vieux guerrier solitaire et perdu qui trouve une chance de rédemption grâce à un dernier combat. La bande-annonce nous promet également une Halle Berry très affûtée. Comme souvent, l’actrice oscarisée s’est investie comme jamais pour jouer son rôle. Cela se voit dans les premières images puisqu’elle a l’air totalement habitée.

En route pour les Oscars ?

Pour l’instant, Meurtrie n’a aucune date de sortie précise. Toutefois, la sortie de la bande-annonce laisse penser que le film devrait atterrir d’ici peu dans le catalogue. Une stratégie de la plate-forme pour que le long-métrage d’Halle Berry soit diffusée durant la saison des cérémonies ? Quand on sait que l’actrice fut la première femme afro-américaine à remporter l'Oscar de la meilleure actrice, l’Académie pourrait ne pas être insensible à son premier projet, en tant que réalisatrice.

A 55 ans, Halle Berry est, en tout cas, prête pour balancer des patates de forain dans l’arène des Oscars. Quand on sait que lors de la dernière édition, la plateforme était parvenue à rafler sept statuettes, on se dit que rien n’est impossible pour la comédienne.