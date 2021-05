MILF : focus sur la comédie française qui fait un retour triomphal sur Netflix

Focus sur "MILF", une comédie française réalisée en 2018 par Axelle Laffont passée inaperçue lors de sa sortie en salles, mais qui a séduit les abonnés Netflix américains et fait maintenant une entrée remarquée dans le catalogue français de la plateforme de streaming.

MILF : de quoi ça parle ?

Avant toute chose, décryptons le titre du long-métrage pour ceux qui en ignorent le sens ! "MILF" est un acronyme argotique qui signifie "mother I'd like to fuck" - on vous laisse traduire dans la langue de Molière. Apparu dans les années 1990, le terme a été introduit dans les salles obscures par l'intermédiaire d'un des héros de la saga American Pie.

La comédie d'Axelle Laffont s'articule ainsi autour de trois amies d'enfance qui se rendent dans le sud pour vider la maison de l'une d'entre elles. Pendant cette escapade de quelques jours, elles vont faire la rencontre de trois jeunes hommes. Très vite, ces derniers tombent sous le charme de nos héroïnes, préférant les nouvelles venues quadragénaires aux filles de leur âge.

Au sujet de MILF, la réalisatrice explique à Madame Figaro avoir voulu parler de la liberté et de l'épanouissement sexuel des femmes de plus de quarante ans, souvent critiquées si elles s'affichent avec des hommes plus jeunes. La cinéaste déplore ces jugements incessants : pour elle, MILF est justement porteur d'un message d'espoir destiné à ces femmes. Comme elle l'a confié à Purepeople, l'une de ses propres expériences a d'ailleurs largement inspiré le film. La comédienne et humoriste a en effet révélé être restée plusieurs années en couple avec un homme de seize ans son cadet. Une relation qui lui a donné de la matière pour construire l'intrigue de MILF !

MILF : avec qui ?

MILF ©Studiocanal

MILF : une deuxième chance sur petit écran

Lors de sa sortie en France, MILF est passé assez inaperçu. Ne réussissant pas à susciter l'engouement du public, avec seulement 127 000 entrées, le long-métrage aurait pu tomber peu à peu dans l'oubli... mais a finalement eu droit à une seconde vie sur Netflix.

MILF ©Studiocanal

Il n'y a pas photo : le petit écran réussit bien mieux au long-métrage que les salles obscures. Peu après son entrée sur le catalogue US de la plateforme en juillet 2020, MILF s'est ainsi placé cinquième des dix programmes les plus regardés, rien que ça. Pour ce qui est de la France, il est aujourd'hui à la quatrième place du Top 10 !