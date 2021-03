Monsterland sur Salto : c'est quoi cette série horrifique avec une star d'Orange Is the New Black ?

Vous pouvez désormais plonger dans la série horrifique "Monsterland", disponible sur Salto la nouvelle plateforme française de streaming. On vous dit tout sur ce nouveau show dans lequel joue une actrice bien connue d'"Orange Is the New Black" !

Monsterland : de quoi ça parle ?

Le pitch de la série parue en 2020 est tout à la fois mystérieux et intriguant. L'intrigue de Monsterland tourne autour d'individus abîmés par la vie qui, pour tenter de reprendre le contrôle de leur existence, en viennent à commettre des actes désespérés. La question qu'on nous pose est la suivante : ces anti-héros ne ressemblent-ils pas, finalement, aux monstres qui viennent les hanter ? Ne se sont-ils pas perdus en cours de route en tentant d'échapper à leurs plus grandes peurs ?

Monsterland ©Hulu

Le propos de la série semble être qu'on ne naît pas monstre, mais on le devient. Au cours des huit épisodes de Monsterland, vous pourrez donc assister aux tribulations de plusieurs personnages esseulés et complexes. Comme son titre l'indique, la série pose ses valises au pays des monstres, qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Chaque épisode porte d'ailleurs le nom d'un endroit différent : le pilote est par exemple baptisé Port Fourchon, LA.

La série peut donc se targuer de narrer des histoires glauques mais réflexives. D'autre part, elle met à l'honneur une créature surnaturelle - zombie, sirène, etc - par épisode. Vous l'aurez sans doute compris, Monsterland s'inscrit comme une série d'anthologie. Le point de départ du programme ? Une collection de nouvelles de Nathan Ballingrud baptisée North American Lake Monsters : Stories. L'auteur, spécialisé dans l'horreur et la dark fantasy, a obtenu de nombreux prix littéraires pour ce recueil.

Monsterland : avec qui ?

Au casting de Monsterland, on retrouve l'interprète du personnage principal d'Orange Is the New Black, à savoir Taylor Schilling. La série horrifique est d'ailleurs le premier show dans lequel elle tourne depuis la fin du programme carcéral en 2019. Kaitlyn Dever, star de la bouleversante Unbelievable, ainsi que Roberta Colindrez (The Good Fight, Mrs. America) et Tina Benko (A Midsummer Night's Dream) sont aussi de la partie.

Monsterland ©Hulu

Au niveau des rôles masculins, les fans de Marvel pourront retrouver Mike Colter, qui prête ses traits à Luke Cage dans le programme du même nom. A ses côtés, Jonathan Tucker (Westworld) mais aussi Martin Fisher (Grave Encounters 2) et Stink Fisher (Gotham). C'est à Mary Laws que l'on doit l'adaptation de Monsterland sur le petit écran. La jeune femme, qui a notamment travaillé sur l'excellente série HBO Succession, a aussi écrit deux épisodes de la première saison du show.

Un accueil globalement positif

Il se trouve que Monsterland est sortie en octobre dernier sur la plateforme Hulu. Les spectateurs - et critiques - américains ont donc pu visionner la première salve d'épisodes du programme... et la commenter ! Il en ressort une mention spéciale au casting visiblement impeccable de la série horrifique, qui ne l'est d'ailleurs peut-être pas tant que ça.

On retrouve souvent un même reproche, celui de faire dans le mélodrame plutôt que dans l'horreur pure. Si The Haunting of Hill House a prouvé qu'elle était capable de lier les deux genres avec brio - notamment en saison 1 -, il n'en est donc peut-être pas de même pour Monsterland. Néanmoins, beaucoup saluent l'originalité des histoires et leur caractère implacable !

Alors, aurez-vous le courage d'affronter vos propres démons devant Monsterland sur Salto ?