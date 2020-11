Mossoul : le film de guerre de Netflix se dévoile dans un trailer spectaculaire

Après "Tyler Rake", les frères Russo présentent sur Netflix un film de guerre, réalisé par Matthew Michael Carnahan. Caméra collée à l'équivalent du SWAT de Mossoul, le film raconte leurs combats contre l'État Islamique. Une première bande-annonce a été dévoilée et elle promet du spectacle.

Présenté lors du Festival International du Film de Toronto 2019, le film Mossoul n'avait alors pas encore de distributeur, tout du moins pour l'international. Un peu plus d'une année après, c'est sur Netflix qu'on le découvrira. Comme pour la quasi-totalité des autres films qu'on devait découvrir cette année, celui-ci a évidemment été une victime de la pandémie de Covid. Heureusement pour lui, il s'est faufilé entre les gouttes pour pouvoir se présenter au monde sur Netflix le 26 novembre. Et pour préparer son public, Netflix en a dévoilé une bande-annonce spectaculaire.

Mossoul, tragédie de notre temps

Celle que l'on connaît comme la deuxième ville d'Irak, haut lieu de la civilisation arabe, a tragiquement fait l'actualité ces dernières années, pendant l'instauration du califat de l'État Islamique. Sous l'emprise de l'organisation terroriste, elle a été occupée entre juin 2014 et juillet 2017, enfin libérée au terme d'une bataille qui aura duré neuf mois. Mossoul, réalisé par Matthew Michael Carnahan, le frère de Joe, suit une équipe de policiers d'élite de la ville dans son avancée pour vaincre l'ennemi mais aussi remplir une mission particulière... Matthew Michael Carnahan, dont c'est ici la première réalisation, a tourné dans le dialecte irakien local et dirigé un casting constitué dans la région pour adopter une approche la plus réaliste possible.

Les images annoncent un spectacle impressionnant, avec un rythme d'action très soutenu. En plus de découvrir le point de vue arabe, et donc mossouliote, dans une production américaine sur le sujet, on peut compter sur la qualité de production des frères Russo pour présenter des séquences de combat de très haut niveau, comme ils l'ont déjà fait pour Netflix avec Tyler Rake. Enthousiasmés par les bons retours des présentations aux festivals, ils souhaitaient une sortie en salles de cinéma. Un mal pour un possible bien, Mossoul pouvant être un très beau succès de la plateforme. Réponse le 26 novembre.