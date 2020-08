Mother! : voilà comment Jennifer Lawrence a survécu au tournage

Le film "Mother!", porté par la talentueuse Jennifer Lawrence et réalisé par le torturé Daren Aronofsky, débarque sur la plateforme Prime Video courant septembre. Focus sur un film déroutant.

Mother!, un film hors du commun

En 2017, Mother! fait son entrée dans les salles obscures. Le récit s'articule autour d'un couple composé d'une femme jeune solaire et d'un homme vieillissant, poète souffrant du syndrome de la page blanche. Tous deux vivent coupés du monde dans une vaste maison isolée. Mais un beau jour frappe à leur porte un homme malade, qui se présente comme un médecin. Ce dernier leur demande le gîte et, dès le lendemain, sa femme se présente à son tour devant la demeure. Le couple âgé s'installe de plus en plus dans la maison, au grand désespoir de la jeune femme qui voit sa relation avec son compagnon peu à peu basculer.

Le réalisateur Darren Aronofsky, connu et reconnu pour Requiem for a Dream ou Black Swan, réunit dans Mother! une distribution cinq étoiles ! Jennifer Lawrence (X-Men, Happiness Therapy) et Javier Bardem (No Country for Old Men) incarnent le couple principal du film. Leurs "invités" sont quant à eux campés par Ed Harris (Westworld) et Michelle Pfeiffer (Scarface). On peut aussi noter la présence de Domnhall Gleeson (Harry Potter, Il était temps) et de Kristen Wiig (Mes Meilleures Amies) au casting.

Un tournage particulièrement éprouvant

Nous ne rentrerons pas dans les détails de l'intrigue - trop complexe pour être ainsi spoilée -, vous pouvez donc continuer à lire sans crainte.

Il faut savoir que la comédienne phare de l'oeuvre, Jennifer Lawrence, a été particulièrement secouée par l'expérience Mother! L'actrice américaine n'a pas hésité à reconnaître après coup qu'il s'agissait sans aucun doute du tournage le plus difficile de sa vie. Continuellement stressée, elle a même souffert d'une blessure à la côte liée à une crise d'hyperventilation. Si Jennifer Lawrence a confié à Variety que sa séparation d'avec le cinéaste est en grande partie due au film - dont elle voulait se détacher, tandis que lui en parlait continuellement -, elle a cependant trouvé une parade originale au stress sur le tournage.

La jeune femme a ainsi fait installer une "Tente Kardashian", contenant des photos de la célèbre famille et dans laquelle il lui était possible de regarder des épisodes de L'Incroyable Famille Kardashian. La comédienne pouvait ainsi y faire escale entre deux scènes pour se vider l'esprit ou penser à autre chose. Une trouvaille habile et assez drôle qui lui a permis de ne pas perdre la tête sur le set - ce pour quoi on ne l'aurait pourtant pas blâmée.

Mother!, long-métrage clivant et obscur

Comme à son habitude, le travail de Darren Aronofsky a divisé les critiques comme les spectateurs jusque dans des écarts amusants. Par exemple, Mother! a été tout à la fois nommé pour le Lion d'Or, prestigieuse récompense de la Mostra de Venise, mais aussi pour les Razzie Awards, cérémonie récompensant les plus mauvaises performances de l'année. Si de nombreuses personnes saluent le message grandiose et l'atmosphère anxiogène, d'autres reprochent au film sa confusion ambiante. Presque tous, en revanche, louent la performance de Jennifer Lawrence, criante de vérité.

Où et quand regarder Mother! ?

Plongez dans les tourments de cette œuvre définitivement inclassable à partir du 13 septembre sur la plateforme d'Amazon, Prime Video !