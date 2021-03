Moxie sur Netflix : c'est quoi ce film engagé avec une star d'After ?

On vous dit tout sur "Moxie", une nouvelle comédie dramatique qui fait son entrée dans le catalogue de Netflix. Au casting du long-métrage, on retrouve l'une des jeunes stars de la saga teen "After" mais également l'excellente Amy Poehler !

Moxie : de quoi ça parle ?

Qui a les plus beaux seins ? Avec quelle fille aimeriez-vous le plus couché ? Voilà le genre de questions que se posent la plupart des garçons dans le lycée de Vivian, 16 ans, alors qu'ils s'apprêtent à établir leur fameux "classement annuel". Le problème, c'est que cela ne fait nullement rire les principales intéressées, fatiguées d'être perpétuellement réifiées par ces derniers.

La jeune Vivian, pour sa part très introvertie, se tient le plus à l'écart possible de ces idioties mais subit - plus qu'elle ne profite de - ses années lycée. Et pourtant, ce n'est pas faute d'être elle aussi excédée par la toxicité de l'établissement dans lequel elle étudie, marqué par un profond sexisme à bien des niveaux. Vivian finit par décider que trop, c'est trop. L'adolescente va alors marcher sur les traces de sa mère, particulièrement rebelle et engagée dans ses jeunes années. Les choses s'accélèrent quand elle publie anonymement un magazine engagé baptisé Moxie qui fait vite le tour du lycée et allume l'étincelle de la révolte dans le cœur des étudiantes. Le personnel enseignant ainsi que l'équipe de direction ne va plus pouvoir fermer les yeux sur les abus à l'œuvre dans leur établissement.

Moxie ©Netflix

De beaux noms derrière Moxie

Ce long-métrage au message fort se base sur un roman écrit par Jennifer Mathieu, une auteure américaine dont l'ouvrage a fait grand bruit lors de sa sortie. Tamara Chestna, à laquelle on doit aussi le scénario d'After - chapitre 1, adapte l'ouvrage pour la plateforme au logo rouge. Pour ce qui est de la réalisation de Moxie, c'est vers Amy Poehler que Netflix s'est tournée.

Cette artiste touche-à-tout est tantôt auteure, comédienne, cinéaste, humoriste ou encore productrice ! Ancienne du Saturday Night Live, elle a notamment obtenu un Golden Globe pour son rôle dans la sitcom Parks and Recreation. Pour la petite histoire, l'artiste a fait un temps partie de My Mother's Fleabag, considérée comme la plus ancienne troupe universitaire de comédie d'improvisation d'Amérique !

Moxie ©Netflix

De nombreux talents

Amy Poehler prête aussi ses traits à la mère de Vivian, dont le passé va particulièrement inspirer la jeune fille. Dans le rôle de la proviseure du problématique lycée, on retrouve Marcia Gay Harden (New York Unité Spéciale, Murder).

Du côté des plus jeunes, c'est la comédienne Hadley Robinson (Les Filles du docteur March, Utopia) qui se glisse dans la peau de l'héroïne du long-métrage. À ses côtés, Alycia Pascual-Pena (Saved by the Bell), Nico Hiraga (Ballers), Sabrina Haskett - une ancienne d'American Idol - mais aussi Anjelika Washington (Young Sheldon) et Sydney Park (Pretty Little Liars: The Perfectionists). Patrick Schwarzenegger, fils de la star du même nom, se glisse ici dans la peau d'un antagoniste du nom de Mitchell, témoignant d'un comportement désolant envers la gent féminine. Enfin, pour les fans de la saga After, vous aurez le plaisir de retrouver Josephine Langford dans le rôle d'une cheerleader bien plus intéressante que ce que son entourage aime à penser !

Alors, emprunterez-vous la route semée d'embûches de la révolte devant Moxie, disponible dès le 3 mars sur Netflix ?