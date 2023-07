Netflix : cette décision qui inquiète les abonnés du monde entier

Après l'arrêt du partage des mots de passe, Netflix a pris une nouvelle décision qui fait grincer des dents les abonnés. Si la France n'est pour l'instant pas encore concernée, il y a fort à parier qu'elle n'échappe pas à cette nouvelle résolution.

Netflix prend une nouvelle décision controversée

Après avoir décidé d'arrêter le partage de mots de passe entre personnes qui ne sont pas du même foyer, Netflix continue de serrer la vis. En effet, comme nous l'apprend Variety, le géant du streaming a, sans crier gare, supprimé l'abonnement le moins cher de ses formules sur le continent américain, canadien et au Royaume-Uni. Cela concerne uniquement les nouveaux abonnés, qui ne pourront donc désormais plus choisir cette formule. En revanche, les abonnés qui l'utilisent déjà ne sont pas concernés par cette mesure, et pourront donc continuer à l'utiliser.

Il s'agit de l'abonnement basique, à 9.99 dollars/mois, pour un utilisateur. En France, c'est l'équivalent de la formule "Netflix Essentiel" à 8.99 euros/mois pour un écran HD. Pour l'instant, la France n'est pas concernée, mais il y a de fortes chances pour que cette décision se généralise, comme celle de stopper le partage de comptes.

Le but de la manoeuvre est, pour Netflix, de valoriser son abonnement low-cost avec publicités lancé en novembre dernier à 5.99 euros/mois pour un écran SD. En effet, pour les petites bourses, il n'y aura pas la possibilité de choisir un abonnement intermédiaire entre les formules "Essentiel avec pubs" et "Standard" à 13.49 euros/mois (pour deux écrans simultanés, en HD). Les abonnés ne désirant pas mettre beaucoup d'argent se tourneront donc vers le moins cher.

Une formule gagnante

Le géant du streaming s'était félicité d'avoir vu son nombre d'abonnés grimper après avoir lancé sa formule avec publicités. En effet, 25% des nouveaux abonnés choisissent cet abonnement. Et cette tendance devrait s'accroître dans les mois à venir avec la disparition de la formule "Essentiel".

Nos tarifs de départ de 6,99 $ aux États-Unis et de 4,99 £ au Royaume-Uni sont inférieurs à ceux de la concurrence et offrent une grande valeur aux consommateurs compte tenu de l'étendue et de la qualité de notre catalogue

a ainsi déclaré un porte-parole de Netflix.

Avec cette formule qui inclut des publicités, le géant du streaming gagne plus d'argent qu'avec l'abonnement standard à 13.49 euros/mois.