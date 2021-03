Netflix dévoile le trailer de Madame Claude, un biopic sur la célèbre proxénète française

On pourra découvrir dans quelques mois le biopic sur Madame Claude, la célèbre et influente proxénète française. Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du film, attendu le 2 avril prochain sur la plateforme.

Un nouveau biopic pour une proxénète de luxe

Netflix mettra en ligne dans un peu plus de deux mois son biopic sur Madame Claude, plus de quarante ans après celui réalisé par Just Jaeckin. Alors qu’il devait initialement sortir au cinéma, il atterrira finalement sur la plateforme de streaming le 2 avril prochain. Le film nous plongera dans la vie de celle qui a monté un réseau de prostitution de luxe particulièrement lucratif à la fin des années 50 à Paris.

L’intrigue de Madame Claude se déroule dans les années 1960. Elle s’intéresse à l’empire bâti par la célèbre proxénète, et à son influence dans les hautes sphères du pouvoir. La trame du film se concentre également sur l’arrivée d’une jeune recrue dans son entreprise, qui pourrait venir bouleverser l’équilibre créé par Madame Claude.

C’est Karole Rocher qui a été choisie pour tenir le rôle principal du biopic, réalisé par Sylvie Verheyde. Garance Marillier, révélée par son rôle dans Grave, y joue la nouvelle recrue de la proxénète. Roschdy Zem, Pierre Deladonchamps et Anabelle Belmondo, la petite-fille de Jean Paul, font aussi partie de la distribution du film.

Jeux de pouvoir

Dévoilée par Netflix, la bande-annonce de Madame Claude nous promet une plongée immersive dans l’empire de la proxénète. Le film devrait aussi porter un regard sur son influence dans les hautes sphères du pouvoir. De nombreux clients particulièrement prestigieux, dont des politiciens de très haut rang, auraient fait partie de la clientèle de Madame Claude. La bande-annonce tease d’ailleurs le passage de Marlon Brando dans son établissement. L’acteur aurait lui aussi régulièrement rendu visite à la proxénète lors de ses visites à Paris.

Madame Claude © Netflix France

Le teaser montre aussi la collaboration de la proxénète avec les services secrets. On peut y voir la proxénète délivrer des photos compromettantes de certains diplomates avec ses employées à un agent, soulignant le pouvoir qu’elle avait sur certains hauts fonctionnaires. Cette influence serait d’ailleurs la raison pour laquelle Madame Claude n’a jamais été véritablement inquiétée par la justice pour ses activités.

Les images dévoilées montrent aussi les ennemis de la proxénète, jaloux et intéressés par ses relations avec de très prestigieux clients. Si la justice n’a peut-être jamais vraiment menacé l’empire de Madame Claude, ce n’est pas le cas d’autres sources de pouvoir. À en croire la bande-annonce, le biopic de Sylvie Verheyde devrait aussi nous faire vivre ces menaces...