Netflix et Téléfoot s'associent pour une offre cinéma, foot et séries

C'est une nouvelle qui va changer la donne dans notre perception de Téléfoot. Le groupe Mediapro s'associe avec Netflix pour une offre d'abonnement qui risque d'en séduire plus d'un. La chaîne française se trouve un allié de poids pour son déploiement sur le marché.

Téléfoot et Netflix, combo gagnant ?

On a pu lire ou entendre beaucoup de retours sceptiques sur l'arrivée de Mediapro et de sa chaîne Téléfoot. Pour rappel, c'est désormais là-dessus que l'on pourra suivre la majorité des saisons de Ligue 1/Ligue 2 à partir du prochain exercice qui débute le 21 août - Canal+ garde deux matchs par journée. Les coupes d'Europe seront aussi co-diffusées avec SFR à partir des poules. Une nouvelle offre qui n'arrange pas le cas du foot à la télévision, où les propositions sont fractionnées entre les chaînes, et le consommateur doit donc passer à la caisse. Pour sortir les muscles, Téléfoot a enrôlé une poignée de journalistes, présentateurs et consultants connus dans le milieu. On citera notamment le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires de certains gros matchs.

Pour essayer de s'installer sur le marché avec une offre qui cogne, la future chaîne s'associe avec Netflix afin de créer un abonnement qui regroupe la diffusion des matchs ainsi que tout le catalogue de la plateforme. Le plus intéressant, c'est évidemment le prix : moins de 30 euros d'après le journal L'Équipe. On se rend compte par un calcul très simple que ceux qui se laisseront tentés seront gagnants. Téléfoot doit coûter en solitaire 25,90€ et Netflix, pour son offre standard, grimpe à 11,99€. Soit un total qui avoisine presque les 40€. Cet abonnement sera disponible via le site internet ainsi que sur l'application dédiée. Les consommateurs de cinéma/séries et de foot doivent déjà commencer à envisager de sortir la carte bleue !

Mediapro cherche des partenaires

Mediapro a misé en premier lieu sur TF1 (ce qui explique la reprise de la marque Téléfoot, célèbre émission du dimanche matin) pour poser les bases. Ces derniers jours, un accord avec Atlice a été passé pour que les abonnés SFR profitent de cette nouvelle offre par le biais d'un abonnement spécifique. Si Netflix ne vous intéresse pas mais que le foot c'est votre passion, l'alliance avec SFR (et donc RMC Sport) risque d'être le bon coup qu'il vous faut. Car la chaîne continue de diffuser la Premier League, la Liga NOS et l'intégralité des compétitions européennes. Mediapro pourrait ne pas en rester là et chercherait la mise en place d'autres accords pour permettre au plus grand nombre de se laisser séduire par ce projet. Là, disons-le : ça devient très sérieux.