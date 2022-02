Netflix : focus sur les films d'horreur attendus sur la plateforme en 2022

Netflix a semble-t-il prévu de gâter les amateurs d’hémoglobine et de frissons en 2022. De "Massacre à la tronçonneuse" produit par Fede Alvarez au thriller gothique "The Pale Blue Eye" de Scott Cooper, en passant par les vampires de "Day Shift", focus sur les films d’horreur attendus sur la plateforme cette année.

Une nouvelle année chargée pour Netflix

Le géant du streaming a une fois encore prévu de dévoiler un ou plusieurs longs-métrages chaque semaine cette année. De quoi faire plaisir à tout le monde, et notamment aux spectateurs en quête de sursauts et de sensations fortes ! Tour d'horizon sur les films d'horreur estampillés Netflix qui débarqueront sur la plateforme cette année :

Boo! de Jeff Wadlow

Dans cette comédie horrifique mise en scène par le réalisateur d’Action ou vérité et Nightmare Island, une adolescente incarnée par Priah Ferguson libère malencontreusement un esprit particulièrement malveillant le jour de Halloween. Pour briser la malédiction et sauver sa ville, elle va devoir faire appel à la seule personne à laquelle elle ne voulait pas demander de l’aide : son père, interprété par Marlon Wayans.

Choose or die de Toby Meakins

Premier long-métrage de Toby Meakins, Choose or die raconte l’histoire d’une jeune codeuse qui déclenche une terrible malédiction en jouant sur ordinateur à un jeu de survie des années 80. Après une série d’événements inquiétants, elle comprend que ses décisions pourront avoir des conséquences mortelles. Avec Asa Butterfield, Eddie Marsan ou encore Robert Englund, et à découvrir dès le 15 avril prochain.

Day Shift ©Netflix

Day Shift de J.J. Perry

Dans ce film, Jamie Foxx prête ses traits à un homme menant en apparence une vie normale, papa d’une petite fille de huit ans et travaillant en tant que nettoyeur de piscine à San Fernando. La nuit, il traque des créatures assoiffées de sang, en tant que membre de l’Union internationale des chasseurs de vampires. Snoop Dogg, Dave Franco, Meagan Good et Scott Adkins complètent la distribution.

The Inheritance d’Alejandro Brugués

La veille de ses 75 ans, le milliardaire Charles Abernathy (Bob Gunton) invite ses quatre enfants à le rejoindre chez lui, craignant que quelqu’un ne vienne l’assassiner. Pour être sûr d’être protégé par sa progéniture, il met en jeu son héritage. S’il n’est pas en vie à l’aube, ses enfants n’obtiendront pas le moindre centime. Peyton List, Rachel Nichols et Austin Stowell sont également au casting.

Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia

Leatherface est de retour dans cette suite directe du classique de Tobe Hooper, réalisée par David Blue Garcia et produite par Fede Alvarez (Evil Dead, Don’t Breathe : La Maison des ténèbres). Dans ce long-métrage, le redoutable tueur texan refait surface après s’être caché pendant près de 50 ans et s’en prend à un groupe de jeunes qui perturbent accidentellement sa tranquillité… Massacre à la tronçonneuse est à découvrir dès le 18 février prochain.

Massacre à la tronçonneuse ©Netflix

Mr. Harrigan’s Phone de John Lee Hancock

Le réalisateur de Le Fondateur et The Highwaymen adapte une nouvelle de Stephen King tirée du recueil Si ça saigne. Dans ce film porté par Donald Sutherland, Jaeden Martell et Joe Tippett, un adolescent se lie d’amitié avec un vieux millionnaire qui vit reclus. Lorsque le vieil homme meurt, son jeune ami s’aperçoit qu’il est capable de continuer à communiquer avec lui par le biais de l’iPhone avec lequel il a été enterré.

The Pale Blue Eye de Scott Cooper

Après Les Brasiers de la colère et Hostiles, Christian Bale retrouve le réalisateur Scott Cooper. Dans ce thriller horrifique à l’ambiance gothique adapté du roman Un œil bleu pâle de Louis Bayard, l’acteur prête ses traits à Augustus Landor, un vétéran de la police de New York. En 1830, lorsque l’académie de West Point retrouve la dépouille pendue et atrocement profanée d’un élève officier, il accepte de mener l’enquête. Il prend pour assistant un certain Edgar Allan Poe (Harry Melling), élève à West Point. Lancés à la poursuite d’un tueur machiavélique, les deux hommes entament un voyage au cœur des ténèbres. Robert Duvall, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Timothy Spall et Toby Jones complètent la prestigieuse distribution.

Troll de Roar Uthaug

Après Tomb Raider, le réalisateur Roar Uthaug change de registre. Avec Troll, le cinéaste nous emmène au cœur des montagnes de Dovre, en Norvège, où une gigantesque créature se réveille après des milliers d’années de sommeil. Détruisant tout sur son passage, le monstre se rapproche dangereusement d’Oslo. Mais comment l’arrêter ?

We Have a Ghost de Christopher Landon

Après Happy Birthdead et Freaky, Christopher Landon signe une nouvelle comédie horrifique avec We Have a Ghost. Lorsqu’ils font la rencontre d’un fantôme prénommée Ernest qui hante leur nouvelle maison, Kevin et sa famille deviennent célèbres sur les réseaux sociaux. En enquêtant sur le passé d’Ernest, ils attirent l’attention de la CIA… David Harbour, Anthony Mackie, Jennifer Coolidge et Tig Notaro sont au casting du film.

Wendell & Wild ©Netflix

Wendell & Wild d’Henry Selick

Treize ans après Coraline, Henry Selick est enfin de retour avec un nouveau film d’animation. Wendell & Wild raconte l’histoire de deux frères démons, doublés par Keegan-Michael Key et Jordan Peele, qui cherchent à rejoindre le monde des vivants. Une aventure familiale que l’on espère aussi diablement réjouissante que L’Étrange Noël de monsieur Jack.

En attendant de découvrir ce programme alléchant, découvrez un aperçu général des films les plus attendus sur Netflix en 2022 :