Netflix lance sa boutique en ligne de produits dérivés

Netflix vient de lancer sa propre boutique en ligne de produits dérivés. Dans les mois qui arrivent, des objets inspirés de leurs programmes phares comme Stranger Things, The Witcher, ou encore Lupin seront mis en ligne.

Netflix se lance dans les produits dérivés

Netflix est le leader incontesté des plateformes de streaming dans le monde. Côté chiffres, la plateforme est présente dans plus de 190 pays et possède à l'heure actuelle 208 millions d'utilisateurs. Avec des contenus films et séries toujours plus nombreux, l'offre séduit par sa pluralité : impossible de ne pas trouver un programme à regarder. Au fil du temps, Netflix a su imposer des titres forts comme Stranger Things, The Witcher, La Chronique des Bridgerton ou encore Lupin. La cible étant assez jeune (15/24 ans), la plateforme a eu l'idée géniale de lancer sa propre boutique en ligne de produits dérivés. Un marché juteux, surtout auprès des jeunes adultes. Son nom ? Netflix Shop.

Netflix Shop

Une collab' Lupin/Musée du Louvre

Cette boutique s'adresse aux fans des programmes Netflix. Nombreux sont ceux qui aiment acquérir des produits dérivés de leurs shows préférés. Les objets mis en ligne seront des exclusivités, et des éditions limitées. Ils sont créés par des designers soigneusement choisis par Netflix. Lancée il y a seulement quelques jours, la plateforme a déjà mis en vente des vêtements et figurines inspirés des animes Yasuke et Eden. Dans les prochains jours, c'est une collection entièrement dédiée à Lupin qui fera son arrivée sur Netflix Shop. Il s'agit d'une collaboration artistique avec le Musée du Louvre. On parle notamment de mobilier inspiré de la série. Mais ça n'est pas tout. La plateforme annonce qu'elle sortira prochainement des objets dérivés de Stranger Things, ou encore The Witcher. Une véritable aubaine pour les fans !

Si à l'heure actuelle la boutique en ligne est accessible uniquement depuis les États-Unis, elle s'étendra au monde entier, et donc à la France, dans les prochains mois.