Netflix lance un site qui permet de classer les programmes les plus visionnés

Vous avez toujours été curieux de connaître les films et les séries les plus visionnés sur Netflix ? La plateforme exauce vos souhaits avec son nouveau site qui publiera quotidiennement ses programmes les populaires. Décidément, Netflix ne manque pas d’astuces pour satisfaire ses abonnés.

Netflix : un empire toujours surpuissant

Certaines entreprises peuvent connaître une croissance exponentielle. C’est le cas de Netflix qui bouleverse le marché de l’audiovisuel depuis plus d’une décennie. En effet, il faut rappeler que la société était initialement un simple service en ligne de location et d'achat de DVD livrés à domicile. À partir de 2007, la plateforme américaine a évolué drastiquement. Ainsi, elle a su étendre son service hors des zones américaines (Amérique du Sud, Europe, Océanie, etc.). Elle a également changé sa stratégie commerciale en devenant un service VOD par abonnement. En renouvelant les habitudes de ses consommateurs (ces derniers peuvent désormais regarder l'intégralité de leur série favorite en une seule fois s'ils le souhaitent), Netflix a tout révolutionné sur son passage.

Intégrant de nombreux programmes divers et variés, la plateforme produit depuis 2013 des fictions "labellisées Netflix". C’est ainsi que des séries telles qu’House of Cards, Stranger Things, La Casa de Papel et The Crown ont vu le jour. Ces dernières sont devenues de véritables phénomènes pop-culturels. Certaines fictions sont d’ailleurs produites dans d’autres pays que les USA, amenant à une véritable internationalisation des productions de la plateforme. À la différence de certains médias, Netflix entend ainsi laisser sa chance à tous les créateurs venus du monde entier, petits ou grands.

La Casa de Papel ©Netflix

S’entourant désormais de moyens, de comédiens et de réalisateurs plus prestigieux, Netflix est désormais un acteur incontournable du marché. Même les plus grandes cérémonies (Oscars, Golden Globes…) n’hésitent plus à nominer ou à récompenser certains longs-métrages originaux Netflix. C’est dire à quel point elle a profondément évolué, faisant indirectement naître de redoutables concurrents tels qu’Amazon Prime ou bien Disney+.

Un top 10 en toute transparence

Si la plateforme a parfois été accusée de ne jamais communiquer les audiences de ses programmes, elle s’est montrée beaucoup moins secrète ces dernières années. On a notamment pu le voir au travers de son interface qui affiche depuis un an désormais, le top 10 des séries et films les plus regardés du catalogue. Toutefois, la méthode avait été décriée par de nombreux détracteurs, accusant Netflix de communiquer sans véritablement prouver ses dires. Cela amenait alors un effet boule de neige pour les programmes cités dans le top 10 puisqu'ils se retrouvaient, de ce fait, visionnés en masse par les abonnés. Une stratégie marketing qui passait mal auprès de certains.

Désormais, Netflix lancera donc un site qui publiera chaque semaine les 10 films et séries les plus regardés dans le monde, et par pays. Nommé Top10.Netflix.com, ce site web se basera sur le nombre total d'heures de visionnage par semaine d’une production. Pour prouver sa totale transparence, Netflix a même missionné un cabinet indépendant pour vérifier que les chiffres donnés soient exacts. Envie de savoir si Squid Game, Lupin, The Witcher ou La Chronique des Bridgerton sont vraiment des séries massivement visionnées par les abonnés ? Désireux de savoir si votre film ou votre show favori fait partie des top 10 de Netflix ? La plateforme vous en donne l’occasion.

Si ce nouvel indicateur peut posséder quelques défauts (les programmes longs pourraient être favorisés, au détriment des formats plus courts), on ne peut que saluer la tentative de Netflix de trouver des solutions, pour être plus transparent envers ses abonnés.