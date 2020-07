Netflix : le classement des films originaux les plus populaires - CinéSéries

Les audiences chez Netflix, c'est un domaine soigneusement gardé secret par la firme. Sauf quand il faut montrer quels titres ont le mieux fonctionné. Découvrez le classement des 10 films qui ont fait le plus de vues et il y autant à boire qu'à manger à l'intérieur.

Tyler Rake caracole en tête du classement

À l'inverse des sorties traditionnelles au cinéma où l'on sait tout grâce au box-office, Netflix se montre volontairement très discrète sur ses chiffres. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de gros succès à son actif. Bloomberg a révélé le top 10 des films originaux qui ont le mieux marché et on y retrouve la plupart des films qui ont fait le buzz ces derniers mois. Tout en haut du classement, sur le trône, siège Tyler Rake. L'actioner avec Chris Hemsworth cumule 99 millions de vues depuis sa sortie en avril dernier. Juste derrière, c'est Bird Box que l'on retrouve. Ce survival avec Sandra Bullock était déjà un carton à son lancement et il tient son rang sur le long terme avec 89 millions de vues. Enfin, sur la dernière place du podium, on pensait que le 6 Underground serait au rendez-vous mais c'est Spenser Confidential - un autre film d'action - qui prend la place avec 85 millions de vues. Le dernier bébé de Michael Bay n'est pas loin, à la quatrième place, avec 83 millions.

Jusque-là, il est question de cinéma populaire plus de que films faits par des auteurs. Netflix a essayé pendant un moment de les attirer mais hormis The Irishman (6ème, avec 64 millions de vues) et dans une moindre mesure Triple Frontière (7ème, 63 millions de vues), le reste du classement ne respire pas le cinéma exigeant. En 5ème position, on retrouve le peu rigolo Murder Mystery et ses 73 millions. La liste se termine avec The Wrong Missy en huitième place (59 millions), La Plateforme en neuvième (56 millions) et The Perfect Date en dixième (48 millions).

Un douteux système de comptabilisation

Guère de surprise à la découverte de ce classement, qui assemble les titres dont on a le plus entendu parler. Ces résultats sont à mettre en perspective avec un système de comptabilisation de vues franchement bancal. Pour qu'une vue soit prise en compte, il suffit qu'un abonné visionne à peine deux minutes d'un titre. Bien trop peu pour que le total soit entièrement dans le vrai et Netflix joue avec ce critère afin d'enjoliver ses bilans. Pour aller encore plus loin, on se demande comment la plateforme arrive à maintenir l'équilibre car les budgets sont parfois conséquents (The Irishman a fait sauter la banque) et le coût de revient ne nous paraît pas évident.