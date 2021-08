Netflix : les prix augmentent à partir d'aujourd'hui

Deux ans après une augmentation des tarifs, Netflix nous fait le même coup. À partir d'aujourd'hui, le prix des différents abonnements grimpe et la plateforme creuse encore plus l'écart avec la concurrence. Hélas, dans le mauvais sens pour le public.

Netflix revoit sa grille des tarifs en France

Les plateformes de streaming sont entrées dans notre quotidien et ont vu leur importance croître avec la crise sanitaire. L'offre est devenue tellement grande qu'on ne dispose pas d'assez de temps pour tout découvrir. Entre les tubes et les titres moins mis en avant, tout le monde peut en avoir pour son argent. Cette nouvelle guerre sur le petit écran a cependant un désavantage financier pour le consommateur, qui doit parfois cumuler les abonnements et prévoir un budget conséquent chaque mois. Sur ce plan, Netflix a décidé de ne pas nous faire de cadeau. À partir d'aujourd'hui, le prix des différents abonnements vient de changer. La plateforme a revu ses prix à la hausse et l'addition commence à être salée.

L'offre Essentiel, avec un seul écran et sans la HD, passe de 7.99 à 8.99€. L'offre Standard, avec la HD et deux écrans passe de 11.99 à 13.99€. Enfin, l'offre Premium avec la meilleure qualité (4K + HDR) et 4 écrans passe de 15.99 à 17.99€. Dans l'idée, ces augmentations doivent permettre d'empocher plus d'argent et de s'en servir pour créer des productions originales.

La casa de papel ©Netflix

Il y a deux ans, les prix avaient déjà bougé

En 2019, une précédente hausse avait eu lieu. Le tarif de base était resté à 7.99€ mais le Standard était passé de 10,99 à 11,99€ et le Premium avait fait un bond de 13,99 à 15,99€. Netflix vient donc de toucher à son offre Essentiel, qui était historiquement conçue pour attirer du monde. Une évolution d'un euro qui permet de ne pas créer un écart trop grand dans la grille des abonnements. Ce prix d'entrée de gamme égale maintenant l'offre unique chez Disney+ mais on en a largement moins pour notre argent. La firme aux grandes oreilles a décidé de faire simple en proposant une unique formule, avec qualité de visionnage optimale et plusieurs écrans. On trouve encore mieux chez la marque à la pomme, avec Apple TV+ qui coûte seulement 4.99€. Pour terminer avec le petit jeu des comparaisons, l'abonnement mensuel coûte 5.99€ chez Amazon Prime Video.

La conclusion à en tirer est que Netflix peut se permettre d'augmenter ses prix avec l'assurance que du monde leur restera fidèle. Mais attention, quand même, à ne pas pousser le bouchon trop loin... Surtout si une réévaluation intervient tous les deux ans.