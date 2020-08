Netflix met à disposition des contenus gratuits

Vous n'avez pas encore cédé aux sirènes de Netflix ? La plateforme tente de vous convaincre de rejoindre sa troupe d'abonnés avec le lancement d'un site où est disponible du contenu gratuit. Une bonne occasion de se faire une idée de ce que vos pourrez trouver dans le catalogue.

Netflix joue la carte de la gratuité

Les américains de chez Netflix savent y faire en matière de promotion et de coups marketing. La firme se place devant ses concurrents pour faire parler d'elle, on le voit avec les réactions sur le(s) compte(s) officiel(s) Twitter. Dans ses annonces, sa communication et ses partenariats, il y a toujours du croustillant pour créer l'événement. La plateforme tente d'enrôler d'autres abonnés dans ses rangs avec le lancement d'un service gratuit. Pour y parvenir, il faut se rendre à l'adresse : netflix.com/watch-free puis vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous souhaitez regarder parmi ce qui est disponible. Même pas besoin de s'inscrire pour en bénéficier, tout se fait en un clic et tente de rendre l'expérience la plus accessible possible. Libre à chacun, ensuite, de choisir s'il veut continuer l'expérience en se dotant d'un abonnement. Cette offre remplace celle du mois gratuit qui a donné de l'impulsion au service par le passé. Il était possible de bénéficier de tout le catalogue sans aucun engagement.

Pour rappel, il existe actuellement trois tarifs différents en fonction de ce que vous souhaitez. L'offre entrée de gamme à 7.99 euros ne donne pas accès à la HD ni à plusieurs écrans. Le prix de l'abonnement "Standard" grimpe à 11.99 euros et enfin, le "Premium" est à 15.00 euros.

Que retrouver comme contenu ?

Qui dit gratuit dit que les limites se voient rapidement. Netflix met en libre accès dix titres. Tout est du contenu exclusif, pour promouvoir les créations originales de la plateforme. Si un film vous tente, vous avez le choix entre Murder Mystery, Bird Box et Les Deux Papes. Un choix assez éclectique avec - dans l'ordre - une comédie, un carton du catalogue et un titre connoté cinéma d'auteur.

Pour les séries, Netflix fait aussi dans la diversité : Stranger Things, Dans leur regard, Grâce et Frankie, Love is blind, Notre Planète, Baby Boss : Les affaires reprennent et Élite. On a là aussi de tout, pour tous les âges et tous les goûts. La petite subtilité est que l'ensemble des épisodes n'est pas rendu disponible. Vous pourrez simplement voir le premier épisode à chaque fois. De ce côté, l'offre demeure moins intéressante car on préfèrera pouvoir regarder un film en entier qu'un unique pilote.

La sélection devrait changer avec le temps, sans que l'on ne sache si les anciennes propositions vont rester ou si elles seront remplacées par des nouvelles.