Netflix Party : c'est quoi cet outil pour regarder un programme à plusieurs ?

Durant une période dont la longueur reste à déterminer, les français doivent adapter leur mode de vie pour empêcher le coronavirus de se répandre plus qu'il ne le fait déjà. Netflix Party, un outil lié à Netflix, pourrait vous permettre de rester en contact avec vos amis tout en vous divertissant. On vous explique comment ça marche.

On s'y attendait et pas grand monde n'a été surpris quand au soir du 16 mars, Emmanuel Macron a annoncé que notre liberté allait être drastiquement réduite pour limiter nos déplacements. Tout d'un coup, ces objets du quotidien comme la télévision, le téléphone ou l'ordinateur, ont pris encore plus de valeur à nos yeux. Pareil pour les applications dédiées à la culture, comme Netflix ou n'importe quelle autre plateforme. Les services de la sorte deviennent quasiment vitaux pour qu'on occupe nos journées si le chômage technique est de rigueur ou pour mieux faire passer la pilule sur notre temps libre en dehors des heures de télétravail.

On se doute que beaucoup de monde s'est tourné vers Netflix, que le catalogue à notre disposition a été exploré plus en profondeur. La plateforme américaine dispose d'une option qui pourrait embellir vos journées. Il s'agit de Netflix Party. Son nom assez évocateur donne envie, même si les fêtes sont bannies jusqu'à nouvel ordre.

Netflix a LA solution pour réunir (virtuellement) avec vos amis

Netflix Party est une extension, que vous pouvez installer uniquement sur Google Chrome. Une fois dessus, il vous est possible de vous connecter à plusieurs comptes pour regarder en même temps un film ou une série. ll faut donc, évidemment, que vous soyez tous abonnés à Netflix. L'application se charge de synchroniser la vidéo en cours, comme si vous étiez réunis dans votre salon. Mieux, vous pouvez parler avec vos amis pendant la diffusion, à l'aide d'un chat. Cette extension a tout d'une alternative parfaite aux fameuses réunions télé. Rassurez-vous, une fois lancée, la diffusion peut être modulée comme bon vous semble. Par exemple, si une pause est souhaitée par l'un des membres, tout le monde l'aura.

Rien ne vaut le contact humain en réel mais il est amusant et, même, assez réjouissant de pouvoir profiter de la technologie pour trouver des parades à ce que nous ne pouvons plus faire. Avec tout ce que le catalogue Netflix propose, vous pourrez autant vous faire un petit film en commun que vous lancer dans une entreprise plus vaste, comme un binge-watching d'une série. Vous pourriez aussi en profiter pour faire découvrir à vos amis des oeuvres, en les gratifiant de quelques commentaires bien placés.

Pour vous procurer Netflix Party, il suffit simplement de vous rendre à cette adresse et le tour est joué.