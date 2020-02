Netflix permet aux utilisateurs de retirer l’autoplay

Vous avez aimé ? Partagez :

L’autoplay est une fonction imposée aux abonnés qui a déjà fait beaucoup trop de mal. Netflix a pris en compte les nombreuses plaintes de ses abonnés et vient de leur offrir la possibilité de retirer l’autoplay s’ils le souhaitaient. On ne va pas se priver de le faire incessamment sous peu !

En lançant Netflix, sans trop savoir quoi regarder, on navigue dans le catalogue, puis une preview d’un titre se lance, nous agressant les oreilles alors qu’on n’en a pas demandé autant. Ça, c’est l’autoplay. Et tout le monde a déjà connu cette situation, que l’on soit un utilisateur récurrent ou plus modéré de Netflix. La plateforme avait introduit cette nouveauté il y a environ trois ans, en pensant qu’elle pourrait aider ceux qui sont perdus. L’objectif était de donner un aperçu d’un programme ou d’un film, et de potentiellement amener les utilisateurs à les lancer.

Dans le fond, l’intention est louable. Il faut savoir mettre en avant les titres de son catalogue pour que les gens veuillent se poser devant. Mais dans la pratique, on était loin de quelque chose d’idéal. Il suffit d’aller sur les réseaux sociaux pour constater l’impopularité de l’autoplay.

Netflix rectifie le tir et donne le choix à ses abonnés

Netflix a donc tenu à réagir sur ce point et vient de faire une mise à jour permettant de passer outre cette fonction. La firme américaine ne manque pas de le faire savoir et nous procure un tutoriel très simple afin d’y arriver :

Some people find this feature helpful. Others not so much. We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab — Netflix US (@netflix) February 6, 2020

Vous allez voir, c’est d’une simplicité désarmante. Lors de votre connexion à Netflix, dirigez-vous dans l’onglet « Gérer les profils« . Là, vous y trouverez la case « Lecture automatique des aperçus pendant la navigation sur tous les appareils« . Il ne vous reste plus qu’à la décocher et le tour est joué. Bien sûr, ceux qui veulent s’en contenter peuvent rester comme tel ! Il est également possible, de la même manière, sur cette page, de désactiver la lecture automatique de l’épisodes suivant quand vous regarderez une série. On le connaît, aussi, ce moment où on a la flemme de bouger malgré la fatigue et que les épisodes défilent automatiquement, engendrant une forme de binge-watching.

Netflix nous donne plus de liberté dans notre mode de consommation et c’est ce qu’on demande à un service de la sorte. Une navigation trop intrusive ou agressive peut parfois ternir l’expérience et amoindrir, dans une certaine mesure, le bien qu’on pense de la plateforme. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !