Netflix : quels sont les films et séries les plus regardés ?

"Lupin", "La Chronique des Bridgerton", "Tyler Rake" : Netflix a dévoilé le classement de ses films et séries les plus populaires. Un classement qui varie selon les données fournies. Intéressant !

Netflix dévoile ses plus gros hits

D'habitude très discret concernant ses chiffres d'audience, Netflix a dévoilé lors d'une conférence quels étaient ses titres les plus populaires. Son PDG Ted Sarandos a partagé plusieurs chiffres, notamment combien de comptes ont visionné au moins deux minutes d'un programme dans les 28 jours suivants sa mise en ligne. Découvrez ci-dessous le classement de leurs films et séries les plus populaires (via The Verge).

Les séries

La Chronique des Bridgerton © Netflix

Côté séries, c'est La Chronique des Bridgerton qui emporte la mise avec 82 millions de comptes, suivi par la partie 1 de Lupin (76 M), et la saison 1 de The Witcher (76 M). Viennent ensuite Sex/Life S1 (67M), Stranger Things S3 (67M), La Casa de Papel partie 4 (65M), Au Royaume des fauves S1 (64M), Le Jeu de la Dame, (62M) Sweet Tooth S1 (60M) et Emily in Paris S1 (58M).

La France peut être fière de voir la série Lupin décrocher la deuxième place de ce classement. La série a notamment été très suivie aux États-Unis.

Les films

Chris Hemsworth dans Tyler Rake © Netflix

Côté films, le top 3 est inchangé depuis plusieurs mois. Tyler Rake domine le classement avec 99 millions de comptes, suivi de Bird Box (89M) et Spenser Confidential (85M). On retrouve ensuite 6 Underground (83M), Murder Mystery (83M), The Old Guard (78M), Enola Holmes (77M), Project Power (75M), Army of the Dead (75M) et Un papa hors pair (74M).

Un deuxième classement basé sur les heures visionnées

Après un premier classement basé sur le nombre de comptes, Netflix a dévoilé un deuxième classement basé sur le nombre d'heures visionnées des films et séries. Et nous trouvons des titres différents :

Netflix

Lupin, Sex/Life, Le Jeu de la Dame, Sweet Tooth, Tiger King, Emily in Paris disparaissent du classement des séries ayant été regardées le plus longtemps. Au contraire, La Casa de Papel possède deux parties dans le top 10 : la partie 3 et la partie 4. Les deux premières saisons de 13 Reasons Why font également leur apparition dans le classement, de même que You S2 et Ginny & Georgia saison 1. La Chronique des Bridgerton confirme son statut de leader.

Côté films, Bird Box et Extraction se disputent toujours les deux premières places, mais il est intéressant de remarquer que The Irishman débarque à la troisième place. The Kissing Booth 2 fait également son apparition dans le classement à la quatrième place. Project Power et Un papa hors pair n'y figurent pas.