Netflix s'apprête à revoir son modèle commercial et à mettre de la pub

Avis aux abonnés de Netflix : le modèle économique du géant du streaming pourrait bien évoluer à vitesse grand V ! Découvrez ci-dessous les récentes annonces de la célèbre plateforme au logo rouge et notamment sa nouvelle prise de position quant aux publicités.

Netflix et la publicité : un farouche refus

Netflix a su séduire des millions d'abonnés à travers le monde en proposant des séries (Stranger Things pour ne citer qu'elle) et des longs-métrages dépourvus de toute trace de publicité. Jusqu'alors, la plateforme au logo rouge réfutait l'idée même d'en héberger sur sa plateforme. Toutefois, le vent semble prêt à tourner pour les utilisateurs ! Lors de la publication des résultats trimestriels de l'entreprise, on constate une perte de 200 000 abonnés à travers le monde. Suite à cette nouvelle, le codirigeant de la société, Reed Hastings, a pris la parole lors d'une session de questions réponses. Ce dernier explique dans un premier temps qu'il s'est toujours opposé à l'arrivée de la publicité sur la plateforme.

Je suis très fan de la simplicité de l'abonnement.

Seulement, il semble que de nouvelles - et importantes - pertes soient encore à prévoir pour Netflix. La faute à l'augmentation des tarifs d'abonnements ? On peut également attribuer ce phénomène à la multiplication de l'offre des plateformes. S'il y a quelques années, Netflix s'affirmait comme le géant incontesté de ce type de service, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les plateformes de streaming lancées par Amazon, Disney, Apple ou encore la chaîne HBO ne peuvent que faire de l'ombre à la société fondée en 1997.

Un nouveau discours

La plateforme s'est déjà associée à de grands groupes pour mettre en avant ses programmes. En fin d'année dernière, Procter & Gamble diffusait par exemple un spot publicitaire dans lequel apparaissaient des acteurs de The Witcher. Le produit ? Des déodorants aux fragrances pour le moins originales, à l'image de la fameuse "Yennefer's underarm". Si ces campagnes existent bel et bien, la plateforme a toujours tenu la publicité à bonne distance de son catalogue... jusqu'à maintenant ? Effectivement, Reed Hastings annonce un véritable tournant dans le modèle d'abonnement que proposait jusqu'alors Netflix. Ainsi, de nouvelles formules moins onéreuses devraient voir le jour. Mais attention, ces abonnements low-cost comporteront des publicités. Selon le codirigeant de l'entreprise, il s'agirait donc de laisser le choix aux clients !

©Netflix

Ces nouvelles options pourraient permettre à Netflix de croître d'une autre manière. D'autant que, pour ne rien arranger, l'entreprise combat depuis quelque temps déjà les abonnés qui transmettent leur mot de passe à leurs proches. Pour l'anecdote, de nombreuses autres sociétés similaires utilisent déjà la publicité à leur avantage, du moins en Amérique. Parmi elles, la fameuse HBO Max - qui devrait bientôt arriver en France - ou encore Hulu et Paramount+. Néanmoins, la plateforme dispose d'une image d'électron libre : la voir s'installer dans une autre logique pourrait déconcerter ses fidèles, ou encore forcer ses concurrentes à voir plus grand !

Le changement, c'est maintenant ?

Ne vous inquiétez pas : aussi surprenante que puisse être l'annonce des changements qui se préparent, ces derniers ne devraient pas survenir dans les semaines à venir.

Si l'on en croit les dirigeants de la plateforme au logo rouge, le nouveau modèle d'abonnement qu'ils visent à introduire ne verrait pas le jour avant un an ou deux. L'occasion pour la plateforme de peaufiner sa stratégie et d'étudier les réactions de ses abonnés ?