Netflix teste un mode "shuffle" pour une lecture aléatoire

Vous ne savez pas quel programme regarder sur Netflix ? Vous n’aurez peut-être bientôt plus besoin de choisir. La plateforme de streaming est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui se chargera de choisir à votre place. Le but étant de permettre aux abonnés de trouver plus facilement quelque chose à regarder. Voilà donc une fonctionnalité qui pourrait se révéler plus judicieuse qu'on ne le croit...

Le problème de Netflix

Depuis qu'elle s'est lancée dans la distribution de films et de séries en 2007, la plateforme Netflix a vu son public s'accroître. Elle s'est donc vue obliger de rajouter de plus en plus de programmes afin de satisfaire ses abonnés le plus longtemps possible. Toutefois, cette stratégie s'est révélée quelque peu perverse puisqu'un certain nombre de critiques porte aujourd'hui sur le fait qu'il faut plus de temps pour chercher un programme à regarder que regarder ce programme. Devant l'ampleur du problème, la plateforme a donc décidé d'y apporter une solution alternative.

Une lecture aléatoire en fonction de vos goûts

"Shuffle Play" est donc le nom de la nouvelle fonctionnalité actuellement testée par Netflix. Elle est déjà apparue sur certains profils d'abonnés aux Etats-Unis. Disponible sur l'écran d'accueil de la plateforme, elle permet donc aux spectateurs de regarder des séries et des films sélectionnés au hasard par le service de diffusion en continu. Cela évitera donc aux utilisateurs de devoir se fatiguer à chercher quoi regarder durant des heures. En effet, pour s’assurer de proposer des contenus susceptibles de leur plaire aux utilisateurs lorsqu'ils utiliseront la fonction, Netflix s’appuiera sur leur historique de visionnage pour ainsi connaitre leurs goûts et leurs préférences.

Une solution qui n'est pas nouvelle

Ce n’est pas la première fois que Netflix teste ce genre de fonctionnalité. En 2019, elle avait en effet lancé l’option“random episode” sur une sélection de contenus. Toutefois, cette fonction n'est disponible que sur les applications Android et uniquement pour quelques séries, en particulier des anthologies. Dans tous les cas, l'heure est à l'essai pour la plateforme. Interrogé par TechCrunch en juillet dernier, Netflix affirme que cette option est encore en cours de test auprès d’une poignée d’utilisateurs. En fonction des retours de ses abonnés, le service de VOD pourrait alors déployer cette fonctionnalité à plus grande échelle.

En adoptant cette méthode, Netflix espère donc que ses abonnés puissent vivre la même expérience que lorsqu'ils regardent la télé en regardant et en zappant si nécessaire. Quand on connaît les envies de la plateforme de se mesurer sans cesse aux poids lourds de la télévision, on se dit que cette solution ne sort pas de nulle part !