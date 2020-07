Netflix va tester un mode de lecture aléatoire de ses programmes

Netflix tente une nouvelle option pour ceux qui se servent de la plateforme sur leur console PS4. Il est désormais possible de lancer une lecture aléatoire des programmes. Un nouveau mode de consommation qui peut encourage à découvrir des titres inattendus.

Netflix expérimente la lecture aléatoire

Qui n'a jamais ouvert Netflix (ou une autre plateforme) pour se balader dans les catégories à la recherche de quelque chose à regarder ? On connaît tous cette sensation, quand on se perd dans les tréfonds d'un catalogue et que l'on se retrouve devant quelque chose d'imprévu. Fouiller, c'est parfois aussi une bonne approche pour rentabiliser son abonnement. Netflix va vous mâcher le travail en expérimentant un mode aléatoire. La firme vient d'annoncer qu'il est possible de passer par cette option uniquement si vous utilisez le service par le biais d'une PS4. Pour les détenteurs d'une Xbox ou ceux qui utilisent Netflix traditionnellement, cette solution n'est pas encore disponible.

Si vous souhaitez vous y essayer, il suffit simplement d'avoir la dernière version de l'application Netflix et de cliquer sur l'icône "lecture aléatoire" en haut à gauche de l'écran. Après, c'est vous et votre chance. Ou presque. Parce que le programme qui va se lancer n'est pas totalement choisi au hasard. Il sera sélectionné en fonction de ce que vous avez regardé précédemment et donc, par conséquent, en fonction de vos goûts. En somme, si vous êtes plutôt branché cinéma d'action ou fantastique, vous ne devriez pas tomber sur un programme culinaire. L'option pourrait faire gagner du temps les soirs où l'inspiration n'est pas là. On regrettera peut-être que la notion d'aléatoire ne soit pas poussée au maximum par Netflix, pour justement nous sortir de notre zone de confort. Mais la diversité étant telle dans le catalogue qu'il faut quand même orienter le résultat.

Une option bientôt généralisée ?

Netflix n'a pas encore communiqué sur une date pour l'arrivée généralisée de la lecture aléatoire. Le lancement sur PS4 devrait servir de phase de test pour voir si les utilisateurs s'en servent réellement et si les retours sont positifs. Dans le cas où ces deux critères seraient remplis, il serait logique que tout le monde puisse y avoir droit. Le compte français de la plateforme a laissé entendre qu'une expansion n'était pas à exclure. Elle pourra faire concurrence à l'application TOUDOUM BOX qui se base sur le même concept en permettant de trouver un titre au hasard (le vrai, cette fois).