Netsplif : c'est quoi cette plateforme qui ressemble à Netflix ?

Les fans de Disney-Pixar, les amoureux du cinéma de patrimoine et de documentaires culinaires, ainsi que les accros aux séries HBO ont tous de quoi trouver le programme parfait sur les nombreuses plateformes de streaming en service. Désormais, les amateurs de cannabis ont eux aussi la possibilité de dégoter des contenus parfaitement adaptés grâce à Netsplif. Et si c'était un coup de marketing de Netflix ?

Le 20 avril est une journée importante pour les consommateurs de cannabis. Plus connue sous le diminutif "4:20", cette date permet aux stoners de clamer leur amour pour le chanvre, et de militer au passage pour sa légalisation. Pour continuer de patienter durant le confinement, une nouvelle plateforme de streaming vient d'être lancée en ce jour particulier. Baptisé Netsplif, ce service inédit devrait permettre aux fumeurs de mieux vivre la distanciation sociale, grâce à une sélection de programmes adaptés.

Netflix approuve Netsplif

Comme le rapporte le HuffPost, Netsplif se décrit de la manière suivante :

Une plateforme gratuite et ouverte à tous qui te guidera dans ta recherche de contenus dans les moments où en trouver est le plus difficile.

Les gourmands, les passionnés de science et d'astronomie, les amoureux de la nature et des animaux... Tous les publics devraient facilement trouver leur bonheur à travers les neuf catégories - bientôt dix selon le communiqué - de Netsplif. Les plus férus d'aventure pourront ainsi suivre les tribulations de Poilman, personnage en 3D créé par un vidéaste baptisé Planet Bich et entièrement constitué de poils, comme son nom l'indique.

Netsplif recommande également de visionner Attrape-moi si tu peux, programme centré sur des individus payés pour jouer à chat. De quoi inspirer de nouvelles vocations pendant le confinement. La vidéo Man vs Ombre dévoile par ailleurs les secrets pour remporter un combat contre son ombre. Enfin, les plus détendus devraient passer un excellent moment devant La vie d'un concombre de mer. Vous l'aurez compris, les binge-watcher ayant déjà écumé les catalogues de Disney+, Prime Video, OCS ou Mubi devraient se régaler sur la plateforme, la tête dans les nuages et le corps affalé dans leur canapé. L'initiative a d'ailleurs été approuvée par le compte Twitter français de Netflix, ce qui nous met évidemment la puce à l'oreille. L'arrivée de cette nouvelle plateforme pourrait être simplement un nouveau coup marketing destiné à promouvoir l'arrivée de la saison 2 de la série Family Business :