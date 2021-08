Nightbooks : un trailer pour le film fantastique Netflix avec Krysten Ritter

Nightbooks : Krysten Ritter en sorcière

Concevoir du fantastique pour toucher les adolescents est une tâche à laquelle s'attelle Netflix avec assiduité. La plateforme a fait de cette frange du public l'une de ses cibles privilégiées. Après la trilogie Fear Street (qui est une acquisition, rappelons-le) sortie cet été, nous allons pouvoir découvrir Nightbooks à la rentrée. Il s'agit d'une adaptation, réalisée par David Yarovesky, du livre éponyme signé par J. A. White.

L'histoire suit Alex, un jeune garçon créatif qui a un fort penchant pour l'écriture. En particulier pour la rédaction d'histoires qui font peur. Cependant, les autres ont du mal à l'accepter et il se sent exclu à cause de son goût pour l'horreur. Au moment où il se promet d'arrêter d'écrire les histoires qu'il aime, une sorcière fait son apparition dans sa vie. Elle le capture et l'enferme dans un appartement situé à New York. Afin de rester en vie, Alex va être obligé d'écrire des nouvelles histoires pour le compte de la sorcière. Il va faire la rencontre de Yasmin, une autre adolescente, elle aussi prisonnière et condamnée à répondre aux demandes de la sorcière. Ensemble, ils vont s'allier pour s'extraire de ce piège et le héros va devoir assumer pleinement qui il est pour s'en sortir.

Nightbooks ©Netflix

Dans le rôle de la sorcière, on retrouve Krysten Ritter, que l'on a déjà vu sur Netflix en Jessica Jones. Les deux rôles principaux sont tenus par Winslow Fegley et Lidya Jewett. Netflix a dévoilé la bande-annonce, offrant un aperçu assez semblable à ce que l'on attendait pour une production de ce calibre. Le côté maison hantée a l'air de fonctionner correctement, avec des décors variés malgré un lieu unique. On avoue que la confiance grimpe un peu lorsqu'on voit le nom de Sam Raimi s'afficher, même s'il opère uniquement comme producteur. En plus de la sorcière, plusieurs ennemis s'attaqueront à nos héros. En particulier le chat de la grande méchante, Lenore, qui a l'air très mesquin. On aperçoit également une licorne et des bestioles végétales.

Nightbooks sera mis en ligne le 15 septembre prochain.