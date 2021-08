Nos pires amis sur Disney+ : c'est quoi cette comédie avec John Cena ?

Dans "Nos pires amis" un couple en vacances au Mexique rencontre deux fêtards qui vont changer leur vie. Pour le meilleur et pour le pire... Une comédie complètement folle à découvrir le 27 août sur Disney+.

Nos pires amis, John Cena dans une comédie déjantée

Cette année l'ancien catcheur John Cena a eu droit à de gros films d'action. D'abord avec Fast and Furious 9, puis avec The Suicide Squad. Dans le second, l'humour est également très présent et le film nous rappelle que c'est bien dans ce registre qu'il est le meilleur. Lorsqu'il fait preuve d'autodérision, comme dans Contrôle parental (2018). Et il le prouve à nouveau avec Nos pires amis, une comédie déjantée réalisée par Clay Tarver.

Dans Nos pires amis, les premiers rôles reviennent à Lil Rel Howery et Yvonne Orji, respectivement Marcus et Emily. Un couple qui espère passer des vacances merveilleuses au Mexique dans un hôtel cinq étoiles. Marcus a surtout prévu de faire sa demande en mariage et a tout prévu. Mais à leur arrivée un léger couac avec leur chambre les oblige à trouver un nouveau logement. C'était sans compter sur un autre couple, Ron et Kyla, qui sympathise avec eux et leur propose de partager la suite présidentielle.

Nos pires amis ©Disney+

Un duo, interprété par John Cena et Meredith Hagner, qui va vite s'imposer dans la vie de Marcus et Emily en leur proposant un tas d'activités toutes plus déjantées les unes que les autres. Au final, le premier couple jusqu'ici plutôt discret va se lâcher et passer un bon moment en passant que cette rencontre sera éphémère et qu'ils ne reverront plus Ron et Kyla par la suite. Grave erreur...

Un bon casting

Le film fonctionne donc sur le décalage entre les deux couples. Marcus et Emily sont très réservés quand Ron et Kyla sont deux fêtards qui vivent à deux cents à l'heure sans penser aux conséquences. Le casting s'en donne à cœur joie sans tomber dans la surenchère. Et pour John Cena c'est une nouvelle preuve qu'il peut être drôle et sympathique. Ce qu'on savait déjà pour Lil Rel Howery qui, après sont second rôle dans Free Guy aux côtés de Ryan Reynolds est cette fois au premier plan. De son côté Yvonne Orji confirme après Insecure, tandis qu'on découvre un peu mieux Meredith Hagner après sa participation à Palm Springs.

Nos pires amis est à découvrir à partir du 27 août sur Disney+ dans la section Star. Retrouvez ici la bande-annonce.