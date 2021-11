N'oublie jamais : quand Ryan Gosling voulait faire virer Rachel McAdams

Ils se sont définitivement révélés dans "N'oublie jamais" en 2004 et ont ensuite vécu une histoire d'amour passionnée. Pourtant, la relation entre Ryan Gosling et Rachel McAdams avait débuté de la plus mauvaise manière possible sur le tournage du film de Nick Cassavetes.

N'oublie jamais : le film de la révélation pour Ryan Gosling et Rachel McAdams

Fin 2002 et début 2003, Nick Cassavetes tourne N'oublie jamais et y dirige les jeunes Ryan Gosling et Rachel McAdams. Ce film raconte l'histoire d'un vieil homme qui lit une histoire d'amour à Allie, une femme souffrant de la maladie d'Alzheimer, un récit d'amour fulgurant entre deux jeunes gens dans les années 40. Cette histoire, qu'on croit d'abord fictive, est en réalité celle d'Allie et de Noah. Et celui-ci n'est autre que le lecteur des notes de jeunesse d'Allie, qui essaye ainsi de raviver sa mémoire en lui racontant inlassablement leur propre histoire.

En plus de Ryan Gosling et Rachel McAdams qui incarnent Allie et Noah dans les nombreux flashbacks, ces deux personnages sont joués dans leur grand âge par Gena Rowlands, la mère de Nick Cassavetes, et le légendaire James Garner. Sorti en 2004, le film est un grand succès commercial et reçoit essentiellement de bonnes critiques. Mais surtout il révèle au monde entier les deux jeunes acteurs, dont l'alchimie dans le film est remarquable, et dont les carrières décolleront vite par la suite.

N'oublie jamais ©New Line Cinema

Ryan Gosling : "Je ne peux pas le faire avec elle. Je n'arrive à rien."

Si tout s'est bien terminé pour les auteurs et le casting du film, qui a reçu des critiques élogieuses pour ses performances, l'ombre d'une catastrophe a lourdement plané sur la conduite du projet. En effet, et on l'apprendra bien plus tard, la magie romantique de N'oublie jamais devant être préservée, Ryan Gosling et Rachel McAdams sont partis du très mauvais pied. Une collaboration qui semblait à Ryan Gosling impossible, à tel point que l'acteur alors âgé de 23 ans avait demandé à ce que Rachel McAdams soit remplacée par une autre actrice, en plein tournage. C'est Nick Cassavetes qui le racontait en 2014, lors d'un entretien donné sur VH1.

Peut-être que je ne suis pas censé raconter cette histoire, mais ils ne s'entendaient pas sur le plateau. Mais vraiment pas. Ryan est venu me voir et il m'a dit : "Nick, viens." Il tournait une scène avec Rachel et m'a dit : "Peux-tu la faire partir et prendre une autre actrice pour jouer devant la caméra avec moi ? Je ne peux pas, je ne peux pas le faire avec elle. Je n'arrive à rien."

Pourtant, comme en avaient témoigné le réalisateur et Ryan Gosling lui-même dans une vidéo revenant sur le tournage montrant une partie des auditions, Rachel McAdams s'était imposée d'emblée comme l'interprète parfaite. Elle avait lu le script seulement deux jours avant cette audition, et avait obtenu le rôle face à une concurrence sérieuse composée de Jessica Biel, Britney Spears, Ashley Judd ou encore Reese Whiterspoon.

Un conflit résolu au-delà des attentes

Mais dès le début du tournage de N'oublie jamais l'enchantement du casting et des lectures laisse place à une très mauvaise ambiance. Les deux jeunes comédiens ne s'entendent pas du tout et Ryan Gosling demande donc à ce qu'elle parte, tout simplement. Impossible pour le réalisateur, qui organise donc une confrontation entre Ryan Gosling et Rachel MacAdams, en présence du producteur, pour tenter d'apaiser la relation.

Ils ont commencé à se hurler dessus. Moi, je suis sorti. J'ai allumé une cigarette et soudain, tout le monde est sorti. Ils m'ont dit : "Allons-y, faisons-le." Et ça s'est amélioré ensuite. Je pense que Ryan a commencé à la respecter parce qu'elle a défendu son personnage, et Rachel était heureuse d'avoir dit ce qu'elle avait sur le coeur.

Ainsi débarrassé d'une trop forte tension, N'oublie jamais finit son tournage et, ironie du sort, l'alchimie à l'écran entre les deux est célébrée par la critique. Mieux encore, alors qu'ils avaient commencé par se détester, Ryan Gosling et Rachel McAdams entament une relation amoureuse à partir de 2005, devenant ainsi à l'époque un des couples d'Hollywood les plus médiatisés.