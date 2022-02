Old Henry : c'est quoi ce western avec Tim Blake Nelson et Stephen Dorff ?

Après sa présentation au 78e Festival de Venise en septembre 2021 et une distribution en VOD, le western "Old Henry" connaît un succès grandissant. Aux États-Unis, le National Board Review l'a classé dans son classement des dix meilleurs films indépendants de 2021, et le film a passé un long moment dans le Top 10 d'iTunes. Il est ainsi plus que temps de se pencher sur ce "petit" western qui a tout d'un très grand.

Un faux "petit" western

Il n'y a sans doute pas de genre cinématographique plus historique que celui du western, et se lancer dans une réalisation mettant en scène les légendes de l'Old West n'est aujourd'hui pas la tâche la plus confortable. En d'autres termes, il ne faut pas se rater et les pièges sont nombreux. Les grands westerns récents, comme pour assurer du sérieux de leur démarche, témoignent ainsi d'une grande ambition. Hostiles en 2017, Les Frères Sisters en 2018 et tout récemment The Power of The Dog ont offert des drames violents et poignants, avec chacun un casting de stars et un temps long, tous au-delà des deux heures.

Henry (Tim Blake Nelson) - Old Henry ©Shout! Studios

Old Henry n'est pas une production de ce calibre, étant un western plus classique dans sa forme, plus compact dans son récit et servi par des acteurs qui se sont jusque-là surtout illustrés dans des seconds rôles. Mais, présenté comme The Power of The Dog à la 78e Mostra de Venise, le film du réalisateur Potsy Ponciroli s'est attiré une belle reconnaissance critique et est devenu un sleeper success sur les territoires où il est disponible en VOD.

Pour parfaire sa renommée, il est même dans le classement des films préférés de l'ancien président Barack Obama pour l'année 2021. Pas mal pour un film qui n'a été distribué que dans 30 salles aux États-Unis.

Les seconds couteaux sont-ils les plus affûtés ?

À bien des égards, Tim Blake Nelson est un comédien trop rare. Tous les films où il apparaît profitent largement de sa performance et en sortent grandis. O'Brother des frères Coen, Lincoln de Steven Spielberg, ou encore La Voie de la Justice de Daniel Cretton, pour ne citer qu'eux, ne seraient pas les mêmes sans lui. Avec ses traits si reconnaissables, sa voix unique et son registre de jeu étendu, Tim Blake Nelson trouve dans Old Henry un de ses rares premiers rôles, et il y est impérial. Il a en charge l'intrigue profonde du film, celle du dévoilement de sa véritable identité, alors qu'il est embarqué dans un affrontement contre un hors-la-loi et cherche à tout prix à protéger son fils Wyatt (Gavin Lewis).

Alors qu'ils vivent à la dure dans une petite ferme d'un coin reculé du Montana, un peu après 1900, Henry et Wyatt récupèrent un homme agonisant, Curry (Scott Haze), avec une sacoche pleine de billets. Hésitant d'abord à le laisser mourir là où il l'a trouvé, Hery le ramène chez lui et le soigne. Mais une fois connaissance et forces reprises, Curry se révèle être un homme au passé trouble poursuivi par un hors-la-loi et sa bande, le cruel Ketchum, incarné par Stephen Dorff.

Ketchum (Stephen Dorff) - Old Henry ©Shout! Studios

Un western parfaitement exécuté et un final magistral

Assailli, Henry va devoir sortir le six-coups. Un moment qu'il repousse au maximum, mais un exercice auquel il est extrêmement habile. Avec son rythme patient, jusqu'à son exceptionnelle séquence finale, Old Henry raconte la fin d'une grande légende de l'Ouest. Parce que, évidemment, Henry n'est pas le simple fermier, veuf et taciturne, pour lequel il souhaite se faire passer.

Et face à lui, Stephen Dorff s'éclate dans ce rôle d'un hors-la-loi violent et sadique. On remarquera que l'acteur est toujours parfait quand il s'agit d'interpréter des personnages détestables. Scott Haze et Gavin Lewis jouent eux parfaitement leur partition secondaire, apportant respectivement le suspense et l'émotion qui participent à la haute saveur du film.

Henry (Tim Blake Nelson) - Old Henry ©Shout! Studios

Le réalisateur Potsy Ponciroli maîtrise parfaitement les codes du western, avec son traitement de la "frontière", cet espace mystérieux et mouvant où la loi du monde moderne se heurte aux moeurs du Far West, avec aussi son cadre qui reprend les plans classiques du genre, tout en préservant systématiquement leur efficacité.

Old Henry n'a rien de poseur, et son esthétique se marie parfaitement à ce que le scénario veut raconter : les derniers jours d'un homme devenu une légende, et la sauvegarde de la vie de son fils, qui doit lui passer dans le "nouveau monde". Old Henry est ainsi si soigneusement conté et interprété que sa révélation est puissante et surprenante, sans que le film ne trompe jamais son spectateur pour y parvenir.

Disponible en France depuis le 3 février 2022 sur Canal VOD, Old Henry est un western parfaitement réussi et mérite largement le coup d'oeil.