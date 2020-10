Oloture sur Netflix : l'histoire vraie sordide derrière le film

Mis en ligne le 2 octobre dernier dans une certaine indifférence et sans phase promotionnelle intensive, le film "Oloture" pose un regard édifiant sur le monde de la prostitution au Nigéria. Le scénario est tiré d'une histoire vraie sur une journaliste qui a enquêté sur ce milieu de l'intérieur.

Oloture : c'est quoi ce film Netflix qui fait sensation ?

Si les histoires vraies incommodantes sont votre tasse de thé, il faut se tourner en ce moment vers Netflix. Dans la foulée de la mise en ligne du documentaire L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale, un autre long-métrage s'inscrit dans cette mouvance : Oloture. Le scénario du film de Kenneth Gyang aborde un sujet délicat, la prostitution au Nigéria. Un univers forcément sombre. La narration suit une journaliste qui décide d'enquêter sur le trafic d'êtres humains en s'infiltrant dans un réseau. Elle va non seulement voir des choses atroces du côté des victimes, mais va aussi découvrir comment la mafia organise ce système répugnant. Elle va donner de sa personne et se mettre en danger. Si quelqu'un la démasque, c'est sa vie qui risque d'être menacée.

Oloture happe par son immersion sans concession dans un monde où la violence - physique et mentale - est une norme. Le film ne peut laisser indifférent mais on réévalue sa force en sachant qu'une histoire vraie complètement similaire sert d'inspiration.

Une histoire vraie qui fait froid dans le dos

La journaliste Tobore Ovuorie avait la ferme conviction qu'elle devait faire la lumière sur ce trafic dans le cadre de son métier. C'est pourquoi, sous le pseudonyme de Oghogho, elle est arrivée à pénétrer dans un réseau où les femmes sont transformées en esclaves destinées à une clientèle recherchant des faveurs sexuelles. C'est la perte d'une personne qu'elle connaissait qui a renforcé son envie de se jeter à corps perdu dans cette enquête, pour essayer de sauver des femmes qui n'ont pas les clés pour s'en extraire. Ce business illégal permet de brasser des millions de dollars et les gens derrière se comportent comme des barons de la drogue, avec une vie opulente.

Tobore Ovuorie s'est infiltrée pour recueillir des preuves, des témoignages et des observations, qui ont ensuite aidé à mettre en lumière le trafic dans le journal Premium Times. Après son travail, plus personne ne peut ignorer la dureté des faits mais l'expérience a laissé quelques traces dans la tête de la journaliste. Sujette à un stress post-traumatique qui en dit long sur ce qu'elle a enduré, elle a vu de l'intérieur le mode de fonctionnement de ces criminels. L'argent, elle l'a vu passer, tout comme elle a vu pleuvoir les coups et certaines personnes mourir. Les femmes, quant à elle, subissent des différences de traitement. Certaines sont destinées à un type de clientèle plus clinquant, pendant que d'autres doivent errer dans les rues.

Ce que l'enquête et par extension le film Oloture disent du Nigéria est criant de brutalité. Le texte, à découvrir en anglais à cette adresse, est saisissant. On y découvre tout, de l'entrée dans le réseau à sa fuite digne d'un thriller. Alors qu'elle était aux prises avec l'armée à la suite d'un enchaînement de péripéties, elle parvient à échapper à la vigilance d'un soldat. Avec du courage et un peu de chance, elle s'est sortie de ce cauchemar pour regagner sa vie d'avant. Mais rien ne sera justement plus comme avant. Son enquête a été saluée par la profession et la popularité de Netflix permet au monde entier d'y avoir accès sous une forme un peu détournée puisque certains points narratifs sont changés. Le fond, lui, reste tristement le même.