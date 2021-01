One Night in Miami sur Prime Video : le film est-il tiré d'une histoire vraie ?

"One Night in Miami", le premier film de Regina King, récemment lauréate d'un Emmy, sort le 15 janvier sur Amazon Prime Video. On vous dit tout sur ce huit-clos au concept particulièrement intéressant.

Une soirée de légendes

Regina King, talentueuse comédienne récemment en tête d'affiche de la très bonne série HBO Watchmen, passe derrière la caméra pour One Night in Miami. C'est toutefois loin d'être sa première fois en tant que réalisatrice ! King a ainsi dirigé des épisodes de This Is Us, Scandal, The Catch ou encore Shameless. Néanmoins, One Night in Miami est bel et bien son premier long-métrage.

One Night in Miami ©Amazon Prime Video

L'intrigue du film se déroule le soir du 25 février 1964. Cassius Clay, bientôt connu sous le nom de Mohamed Ali, remporte le titre de champion du monde de boxe dans sa catégorie. Mais en raison de la ségrégation raciale, le jeune homme est contraint de célébrer son triomphe loin de ses concurrents. Il décide alors de retrouver son ami Malcolm X dans son motel. Là, tous deux sont rejoints par Sam Cooke et Jim Brown, respectivement chanteur et footballeur américain. Le temps d'une nuit, ces quatre hommes qui ont marqué l'histoire vont refaire le monde.

One Night in Miami : utopie ou réalité ?

On est en droit de se demander si cette rencontre au sommet est oui ou non advenue. D'abord, il s'avère que les quatre hommes étaient bel et bien amis dans la vraie vie. Ensuite, la nuit qu'ils ont passé ensemble se base sur des faits bien réels ! En revanche, on ne sait rien de ce qui a bien pu s'y dire.

One Night in Miami ©Amazon Prime Video

One Night in Miami est donc un long-métrage spéculatif qui s'appuie sur la notion "et si ?". Tout au long du film, les quatre protagonistes vont passer du temps ensemble et débattre de nombreux sujets à la fois complexes et nécessaires. Chaque personnage se trouve d'ailleurs à un tournant de sa vie au moment de cette entrevue. Cassius Clay s'apprête à annoncer publiquement qu'il rejoint la Nation de l'Islam alors que son mentor, Malcolm X, ne va pas tarder à la quitter. De son côté, Jim Brown compte bien laisser derrière lui sa carrière de sportif pour se concentrer sur sa passion, jouer la comédie. Enfin, Sam Cooke se questionne sur la valeur de ce qu'il a accompli, lui qui est déjà reconnu comme une légende de la soul.

Ce qui devait être une célébration endiablée va se transformer en une soirée réflexive hors du temps, un moment rare de partage et d'opposition entre quatre esprits.

Un casting à suivre de près

Les quatre interprètes principaux sont loin d'être des inconnus du grand public. Dans le rôle de Malcolm X, on retrouve Kingsley Ben-Adir, récemment remarqué dans la très bonne saison 2 de The OA ou encore Peaky Blinders. Eli Goree, l'une des jeunes stars de Riverdale, prête pour sa part ses traits à Cassius Clay. Aldis Hodge (N.W.A, Invisible Man) se glisse quant à lui dans la peau de Jim Brown. Enfin, Leslie Odom Jr. (New York Unité Spéciale) interprète Sam Cooke.

Le long-métrage a fait sensation à la Mostra de Venise. Les critiques louent le travail de Regina King, l'interprétation sans faille du quatuor de tête ainsi que le scénario de l'œuvre adapté par Kemp Powers d'après sa propre pièce de théâtre.

Découvrez One Night in Miami dès le 15 janvier sur Amazon Prime Video.