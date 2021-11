Overdose : go-fast et trafic de drogue pour le nouveau film d'Olivier Marchal

Après "Bronx" sur Netflix, Olivier Marchal met le cap sur un autre service de streaming, Amazon Prime Video, pour son nouveau film "Overdose". Prévu pour 2022, ce film racontera une enquête sur un go-fast et le trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne, avec une guerre des polices à la clé.

Olivier Marchal reprend du service

Un des spécialistes du polar et du film d'action policier est de retour ! Après sa dernière réalisation Bronx, proposée en 2020 sur Netflix, et la saison 3 de la série Les Rivières Pourpres, diffusée en 2021 et dans laquelle il joue le célèbre commissaire Pierre Niemans, Olivier Marchal présentera en 2022 son nouveau film intitulé Overdose. Un film produit par Gaumont et qui sera un programme Amazon Original. C'est en effet la plateforme de streaming qui distribuera le film en exclusivité dans plus de 240 pays et territoires en 2022.

Toujours à l'aise dans le polar sombre et brutal, Olivier Marchal va cette fois s'intéresser au trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne. Pour ce faire, il adapte le livre Mortels trafics de Pierre Pouchairet, publié en 2017. On va retrouver des thématiques chères à Marchal, dont notamment celle de la guerre des polices.

Overdose suit l’histoire de Sara, cheffe de la brigade des stupéfiants de la police de Toulouse, qui enquête sur un go-fast entre l'Espagne et la France, au sein duquel son ancien amant, Raynal, est infiltré. Elle découvre rapidement que son affaire est liée au meurtre de deux adolescents dans un hôpital parisien dont s’occupe Richard, le chef de la police criminelle locale. Obligés de collaborer pour retrouver le meurtrier et arrêter le go-fast, Sara et Richard se retrouvent plongés dans une course contre la montre haletante sur les routes espagnoles et françaises alors que leur attirance l’un pour l’autre grandit.

Un casting composé de prestigieux nouveaux venus

Assaas Bouab ©Mehdi Triqui

La production vient de débuter, et le film sera présenté sur Amazon Prime Video courant 2022.